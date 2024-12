Une chienne ayant perdu sa famille et survécu à un cancer rencontre l'amour après avoir passé 472 jours au refuge

Le séjour de RoRo au refuge aura duré près de 16 mois. Cette chienne est passée par bien des étapes difficiles, mais a trouvé la force de la surmonter et l’aide dont elle avait besoin pour y parvenir. Sa patience et celle de ses bienfaiteurs ont finalement été récompensées.

Angels of Assisi est une association de protection animale dont le refuge se trouve à Roanoke, dans l’Etat de la Virginie (Etats-Unis). Elle a récemment annoncé le départ de l’un de ses anciens pensionnaires vers sa nouvelle maison, rapportait WSLS.

L’animal en question est une chienne répondant au nom de RoRo. Elle a attendu ce grand moment pendant 472 jours et son rêve a fini par être exaucé.



Le vendredi 22 novembre 2024, Angels of Assisi a partagé l’information que tous ceux qui suivaient l’histoire de RoRo espéraient apprendre. Quelques jours plus tôt se tenait un évènement d’adoption, le « Pet Expo Adopt-A-Thon ». C’est en participant à ce rendez-vous que la chienne a rencontré celle qui deviendra sa nouvelle amie humaine pour toujours.

RoRo était arrivée au refuge d’Angels of Assisi durant l’été 2023. Son ancienne famille traversait une période difficile sur le plan financier. Elle avait été contrainte de déménager et n’avait plus les moyens de prendre soin d’elle. Elle avait ainsi pris la décision de se séparer de la chienne et de la confier aux bénévoles.

Peu après son admission, les vétérinaires avaient découvert qu’elle souffrait d’une tumeur maligne. Fort heureusement, elle avait pu être opérée et la masse cancéreuse avait été retirée. En outre, RoRo présentait une forme sévère d’allergie à cause de laquelle elle était devenue partiellement sourde et devait prendre des traitements quotidiens.



RoRo se plaît déjà dans sa nouvelle maison

« Au cours de ces 472 jours de refuge, RoRo a été un chienne heureuse, joueuse et affectueuse, le personnel de notre structure se rendant souvent dans son espace pendant les pauses pour passer plus de temps avec elle, peut-on lire sur la page Facebook d’Angels of Assisi. RoRo n'a pas eu beaucoup d'adoptants potentiels pour la rencontrer au refuge, mais elle a eu un ‘Angel Ambassador’ pour la promener chaque semaine, l'aider à garder le moral et lui accorder une attention supplémentaire. »

L’adoptante de RoRo s’appelle Kathy. Elle a donné des nouvelles de la chienne, indiquant qu’elle s’adaptait très bien à son nouvel environnement.