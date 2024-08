En tant que chien de réconfort, ce gentil Caniche aide à soulager le stress des visiteurs du palais de justice de sa ville (vidéo)

Naviguer dans le système judiciaire peut être intimidant, mais au 19e tribunal de circuit de County Lake situé à Waukegan dans l’Illinois (États-Unis), une partie de ce stress est atténuée par la présence apaisante de Desi, un Caniche au pelage abricot âgé d’un an.

Récemment intégrée à l’équipe du palais de justice, la jeune chienne y a une mission capitale : réconforter les humains qui viennent à sa rencontre.

Rendre le palais de justice un peu moins intimidant

Cette spécialiste à 4 pattes du bien-être mental est devenue le seul chien de justice désigné du comté de Lake grâce à un partenariat avec l'organisation Canines for Comfort.

19th Judicial Circuit Court of. Illinois / Facebook

Présente au palais de justice du lundi au vendredi, Desi a pour rôle d’apporter du réconfort à ceux qui pourraient se sentir anxieux ou dépassés par le processus juridique.

19th Judicial Circuit Court of. Illinois / Facebook

La chienne est en effet formée pour aider à une variété de tâches afin de rendre le palais de justice un peu moins intimidant. Pour cela, Desi interagit avec tout le monde : victimes, accusés, témoins, jurés, enfants, adultes…

19th Judicial Circuit Court of. Illinois / Facebook

Une chienne qui fait la différence

Selon la juge Patricia Fix, la principale responsable de Desi, la présence apaisante de la chienne peut faire toute la différence.

« Quand, dès le matin, vous voyez ce petit visage de chiot qui aime être caressé et qui est une fille si calme et gentille, je pense que cela change votre attitude au début de votre expérience », a-t-elle déclaré à Fox 32 Chicago.

19th Judicial Circuit Court of. Illinois / Facebook

Le juge Fix se souvient d'un moment récent où une femme demandant une ordonnance de protection était visiblement stressée. « Desi était assise là, et la femme l'a simplement caressée, et on pouvait la voir se calmer visiblement », a expliqué la juge.

Lorsqu’il n’y a plus personne à réconforter au palais de justice et qu’elle a terminé sa journée de travail, Desi rentre chez elle avec le juge Fix qui découvre les joies d’être la maîtresse d’un toutou.

A lire aussi : Un passionné de sauvetages animaliers mobilise sa communauté pour retrouver une chienne épileptique en fugue depuis 82 jours

Fox 32 Chicago / YouTube

« C'est la première fois que je possède un chien, c'est donc une expérience totalement unique. Elle a un impact sur la vie de tous ceux qu'elle rencontre, et je pense qu'à moins d'être propriétaire d'un chien, on l'entend mais on ne le comprend pas. », a-t-elle déclaré. De toute évidence, Desi a également transformé la vie de sa nouvelle maman…