Etats-Unis : un Labrador Retriever devient le premier chien de thérapie officiel du palais de justice

Soutenir émotionnellement au tribunal les victimes traumatisées, les témoins, mais aussi les agents des forces de l’ordre et les secouristes, c’est le rôle que se prépare à tenir Holiday, une jeune femelle Labrador Retriever. Elle sera le premier canidé à effectuer cette mission à titre officiel dans l’Etat du Maine.

Aroostook s’apprête à devenir le premier comté du Maine (Nord-est des Etats-Unis) à doter son palais de justice, celui situé dans la ville de Houlton, d’un chien de thérapie. Il s’agit de Holiday, un chiot Labrador Retriever à la robe sable, qui a récemment commencé son apprentissage dans ce sens, rapporte le New York Post.

Le travail de cette jeune chienne consistera à assurer un soutien émotionnel aux personnes ayant vécu des expériences traumatisantes et se présentant au tribunal soit en tant que victimes, soit comme témoins. Holiday se tiendra également prête à réconforter les policiers, pompiers et autres intervenants ayant été confrontés à des situations éprouvantes.

La formation de Holiday devrait s’étendre sur 2 années. A ce stade, elle continue d’apprendre les ordres de base, puis son apprentissage deviendra plus spécifique à son futur rôle au fil du temps et de sa progression.



Bangor Daily News / YouTube

Une présence réconfortante dans un environnement stressant

Elle agira notamment auprès des enfants, pour lesquels le passage au palais de justice est le plus difficile à vivre. Le chiot apprendra à les rassurer dans cet environnement particulièrement stressant.

A lire aussi : L'histoire de Jax et Marley est l'exemple même du lien incroyable pouvant unir un enfant et un chien

Le New York Post précise, par ailleurs, que le palais de justice de Houlton compte déjà un chien de thérapie, mais non officiel ; un Mastiff répondant au nom de Nephi et dont la maîtresse, Valerie Eldredge, est avocate.

Holiday est formée par un organisme local, Purpose Pups. Elle est née dans un petit élevage familial de la région appelé Northern Woods Labs, et qui en a fait don à la justice du comté et de l’Etat.