En ouvrant un sac-poubelle suspect, un homme réalise que certaines personnes sont capables du pire et fait tout pour prouver qu'il est l'exact inverse

La journée d’un Américain a pris une tournure dramatique lorsqu’il s’est arrêté près d’un sachet douteux. Soucieux quant à ce qu’il pouvait contenir, il l’a ouvert et a découvert avec effroi un chien handicapé. Lequel n’aurait eu aucune chance de s’en sortir s’il n’avait pas été remarqué.

Un habitant de Philadelphie, aux États-Unis, a découvert un sac-poubelle intriguant. En le déchirant, il s’est retrouvé face à un Pitbull incapable de bouger les pattes. L’animal a été abandonné de la pire des façons, mais il n’en avait pas encore fini avec la vie.

Son sauveteur n’oubliera probablement jamais cette terrible matinée. Selon The Dodo, il travaillait sur une propriété voisine quand il a remarqué le sac. Lequel était inhabituel, ce qui a tout de suite suscité son attention. Avec beaucoup de courage et sans savoir ce qu’il découvrirait à l’intérieur, il l’a ouvert. Il venait de sauver un chien au pelage blanc et doré.

« Qu'est-il arrivé à cette pauvre âme ? »

Rapidement, il a constaté que l’animal ne remuait que la tête. Il était incapable de se tenir debout, alors le bon Samaritain lui a installé un petit coin tapissé de cartons et l’a placé dessus. Parallèlement, il a contacté la SPCA de Pennsylvanie pour obtenir de l’aide. Les membres ont récupéré le pauvre quadrupède afin de le prendre en charge.

Ce dernier, nommé Codi, s’effondrait à chaque fois qu’on essayait de le mettre debout. Ses membres étaient paralysés et les sauveteurs ont tenté de comprendre pourquoi : « Notre équipe a fait des tests de dépistage de drogues, des analyses de sang et des radios » témoignait un porte-parole sur Facebook. Ils n’ont pas trouvé de réponse précise à leurs questionnements.

Pennsylvania SPCA / Facebook

Un nouveau départ mérité

Toutefois, ils se sont occupés de lui quotidiennement et ont entamé une rééducation dans l’espoir de l’aider. Leur détermination a fini par payer, car Codi faisait de véritables progrès : « Quand un de nos employés est allé le saluer un matin, il s'est levé tout seul », affirmait la SPCA. Le personnel est persuadé qu’en poursuivant ses efforts, il retrouvera sa mobilité.

En attendant, Codi méritait de vivre comme tous ses congénères et a été placé à l’adoption. Il a rapidement séduit un couple grâce à sa détermination et a finalement trouvé sa maison pour la vie : « Les chances étaient peut-être contre lui, mais il n'a jamais abandonné et la semaine dernière, tout a payé lorsqu'il a trouvé sa maison pour toujours ! » partageaient les membres du refuge.

Pennsylvania SPCA / Facebook