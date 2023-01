En courant après un frisbee, une chienne chute d’une falaise et ne donne plus signe de vie

La balade de Tess a viré au drame le 2 janvier dernier, sur la péninsule de Llyn (au Pays de Galles). Ce jour-là, la quadrupède est tombée d’une falaise après s’être mise à chasser un frisbee. Elle ne donnera plus le moindre signe de vie pendant près de 24 heures. Une véritable torture pour ses proches…

Ce qui devait être une promenade pleine de sérénité et de détente s’est transformé en un énorme cauchemar pour Jodie Davis et sa chienne, Tess, le 2 janvier dernier. Ce jour-là, elles se baladaient avec une amie et une autre chienne, Shep, à Nant Gwrtheyrn, au Pays de Galles. Les 2 quadrupèdes jouaient au frisbee, tout en étant tenues en laisse pour assurer leur sécurité.

La chute, puis le néant

Mais le vent s’est mis à souffler très fort, emportant le frisbee plus loin que prévu. Tess, une croisée Yorkshire Terrier / Shar-Pei de 8 ans, a couru à toute vitesse derrière cet objet, et dans sa précipitation, sa laisse s’est rompue. Elle est ensuite tombée d’une très haute falaise. À ce moment-là, c’est comme si elle s’était volatilisée dans la nature, rapporte le North Wales Daily Post.

Prises de panique, les filles ont crié inlassablement le nom de Tess et cherché une trace de la chienne, en vain. Le soir même, elles ont été accompagnées par la maman de Jodie, Julie Davis, ainsi que par d’autres personnes dans leurs recherches. Malheureusement, leurs efforts ne porteront pas leurs fruits, et tous seront contraints de rentrer à la maison aux alentours de minuit…

« Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. J’étais dévastée, et je n’arrêtais pas de pleurer. J’avais l’impression de perdre un enfant. Tess et moi sommes très complices » confiait Julie Davis. Après avoir lancé un appel à l’aide sur Facebook, la mère de famille et ses proches sont retournés sur les lieux de l’incident dès le lever du jour.

Tout faire pour sauver Tess

Le vent, la pluie et le brouillard les ont gênés dans leurs recherches, mais il en fallait bien plus pour les décourager. De gentils inconnus leur ont prêté main-forte, mais malgré toute cette mobilisation, Julie commençait à croire au pire : pour elle, sa chienne était décédée, et c’était « son corps » qu’elle recherchait…

Mais par miracle, quelques heures plus tard, Tess fut retrouvée par de bons samaritains qui se trouvaient là. Julie n’en revenait pas. La chienne était encore en vie ! Elle ne souffrait que de petites égratignures, et s’est jetée dans les bras de sa maman adorée.

Tess a pu reprendre des forces en retrouvant une maison chaleureuse et de la nourriture à foison. « Je voudrais remercier tous ceux qui ont offert leur temps précieux pour la chercher et qui ont pris des risques pour la retrouver. L’aide que nous avons reçue a vraiment été extraordinaire » s’est exprimée Julie.

La rescapée à 4 pattes s’est bien remise de cette mésaventure, et ses proches feront désormais preuve d’une vigilance accrue lors de ses prochaines balades. Pas sûr qu’elle rejoue au frisbee de sitôt !