En cherchant les propriétaires d'un Border Terrier errant, elle apprend qu'il appartient au prince Carl Philip de Suède et son épouse

En Suède, une jeune femme a retrouvé Siri, le chien du prince Carl Philip et de la princesse Sofia. Le couple s'est montré très reconnaissant pour ses efforts.

Angelina Berge, 20 ans, a remarqué qu'une petite boule de poils la suivait dans le parc Djurgårdenn, en Suède. Accompagnée d'une amie, la jeune femme s'est approchée et a aperçu un numéro de téléphone sur son collier. Après maintes tentatives infructueuses pour contacter les propriétaires du Border Terrier, la Suédoise déterminée a effectué des recherches sur Google.

L'enquêteuse est alors tombée sur un article, relatant une précédente fuite du compagnon à 4 pattes du couple princier. « J'ai vu la photo du chien et je suis tombée à terre », a confié Angelina au Daily Star. « Nous avons commencé à lui parler et avons répété son nom : Siri. Il était super heureux. Nous avons réalisé que c'était probablement le chien du prince. »

Son amie lui a indiqué que le prince Carl Philip et son épouse, la princesse Sofia, vivaient à proximité.

Ce n'était pas la première fugue du chien

Le duo a donc emmené le Border Terrier à la résidence royale. Le prince et son fils ont rencontré Angelina et son amie, pour récupérer le toutou. Extrêmement reconnaissant, Carl Philip les a inondées de remerciements. « Il était très gentil et nous a remerciés encore et encore », a indiqué la jeune femme.

Le couple adore son compagnon à 4 pattes, qui les accompagne souvent lors de promenades. L'animal, offert au prince de Suède par sa bien-aimée il y a quelques années, a même été inclus dans certains portraits de famille. Mais ce dernier avait déjà causé quelques frayeurs à ses propriétaires. En 2018, la boule de poils effrontée avait été secourue par un policier, après s'être échappée de la demeure royale.