En adoptant un chien senior, cette femme de 96 ans se mobilise pour donner une chance aux chiens âgés

Endeuillée par la disparition de son chien, une dame quasi centenaire a décidé d’en adopter un autre bien plus âgé. En partageant son histoire, elle souhaite encourager les gens à faire comme elle et offrir aux canidés séniors la vie et l’amour qu’ils méritent.

Âgée de 96 ans, Marjory a toujours été une grande amoureuse des chiens. Depuis un an, elle vit avec Jack, un chien de 17 ans qui la comble de bonheur, comme le raconte le Mirror.

Marjory habite Durham, dans le Nord-est de l’Angleterre. Peu avant le début du confinement en mars 2020, elle avait perdu son chien. Le décès du quadrupède avait laissé un énorme vide dans sa vie. Elle s’était alors mise à la recherche d’un autre chien à adopter, elle qui en avait toujours eu.

En consultant le site de l’association Dogs Trust Darlington, dont le refuge est situé à près de 30 kilomètres de chez elle, Marjory est tombée sur les photos et la fiche de Jack, un Jack Russell Terrier sénior.

Dog Trust Darlington

« Jack me rend tellement heureuse, et le voir heureux est fantastique »

Charmée par ce dernier, elle a tout de suite porté son choix sur lui. Lorsqu’elle a vu qu’il était âgé de 17 ans, cela n’a fait que la renforcer dans sa conviction qu’elle devait l’accueillir.

« Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il passe le reste de sa vie dans des chenils », explique, en effet, la nonagénaire. Très vite, le chien et sa nouvelle maîtresse se sont attachés l’un à l’autre.

Dog Trust Darlington

« J’ai eu des chiens durant toute ma vie. Jack me rend tellement heureuse, et le voir heureux est fantastique », confie-t-elle à son propos.

Marjory dit de Jack qu’il est très calme et qu’il vit à son propre rythme, ce qui lui convient parfaitement.

Elle « encourage tous ceux qui envisagent d’adopter un chien à choisir un sénior ». D’après elle, les chiens âgés ont plus de facilité à s’adapter à leur nouvel environnement et ont beaucoup à offrir à leur famille.