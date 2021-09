En adoptant ce chien obèse, une famille soucieuse de sa santé se donne pour mission de le faire maigrir

Nourri à l’excès par ses anciens propriétaires, un chien souffrant d’obésité a retrouvé un poids et une vie normaux grâce à sa nouvelle famille. Le défi était colossal, mais cette dernière l’a brillamment relevé.

Shiloh est un adorable Labrador Retriever de 8 ans qui, avant son sauvetage, pesait 2 fois plus que tout autre chien adulte de cette race, rapporte le Daily Mail.

SWNS / Daily Mail

Les anciens maîtres du quadrupède lui donnaient beaucoup plus de nourriture que ce dont il avait besoin. Il pesait ainsi 66 kilogrammes et était donc obèse, ce qui l’exposait à d’importants risques pour sa santé. Lorsque son histoire a été partagée sur Facebook, de nombreux internautes en ont été émus.

Heidi Fiore, photographe et mère de famille habitant Nahant, dans le Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis), en faisait partie. Elle a rencontré Shiloh et n’a pas tardé à prendre sa décision ; elle l’a adopté. « Quand nous l’avions vu pour la première fois […], il était énorme mais il était ravi de nous voir. Il remuait la queue. Il semblait avoir aucune idée de sa taille, raconte-t-elle. Nous sentions que nous pouvions l’aider, alors nous avions décidé de l’emmener ».

SWNS / Daily Mail

La nouvelle maîtresse du chien l’a soumis à un régime alimentaire strict, constitué de 2 repas sains quotidiens et d’apports en haricots verts, petits pois et divers légumes. Dans le même temps, elle le promenait tous les jours pour lui faire faire de l’exercice. Les premières semaines ont été très difficiles ; le Labrador réclamait continuellement de la nourriture et s’arrêtait pendant les sorties, refusant parfois d’avancer pendant des dizaines de minutes.

De 66 à 39 kilogrammes

Les résultats étaient toutefois encourageants. Shiloh perdait du poids et devenait de plus en plus actif. D’autant plus que toute la famille était impliquée dans le processus (le mari d’Heidi et leurs 3 enfants), notamment lors des promenades.

SWNS / Daily Mail

En une année, le canidé s’est délesté de 27 kilogrammes, n’en affichant désormais que 39 sur la balance. Son entourage reste néanmoins vigilant, car Shiloh est toujours quelque peu obsédé par la nourriture. Il tente encore de mettre la patte sur des friandises et il lui est même arrivé de s’introduire chez les voisins pour leur voler des biscuits.

SWNS / Daily Mail

Heidi et sa famille sont bien décidées à ne pas le laisser retomber dans le surpoids, car il en va de sa santé et de sa vie. Shiloh, lui, est plus heureux et en forme que jamais grâce à ces gens qui l’aiment et veillent sur son bien-être.

SWNS / Daily Mail