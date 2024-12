En acceptant les caresses d'un automobiliste inconnu, cette chienne marchant dangereusement sur une autoroute s'offre une chance de survivre (vidéo)

Les fondateurs d’un refuge pour canidés en difficulté n’ont pas hésité à prendre des risques pour secourir une chienne qui marchait sur une autoroute. L’animal avait manifestement été abandonné, vu sa maigreur et son état de santé. Après l’avoir sauvée, le couple lui a apporté tous les soins et l’attention dont elle avait besoin.

Rosa Maria Segura Alcantar et son mari Erick sont les fondateurs de Refugio Xollin, un refuge pour chiens situé à Teotihuacan, au nord-est de Mexico.

Récemment, ils passaient par une autoroute de la capitale mexicaine quand ils ont repéré une chienne errante en détresse. Cette dernière marchait le long de la glissière de sécurité centrale et risquait ainsi d’être heurtée à tout moment par l’un des nombreux véhicules qui circulaient à toute vitesse sur cette voie.

« Elle avait l'air confuse, déshydratée et mal nourrie, raconte Rosa Maria Segura Alcantar à The Dodo. Nous nous sommes arrêtés et elle a commencé à venir vers nous. »

Erick a stoppé sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, puis est descendu et a rejoint la chienne en faisant très attention en traversant. Il a ensuite tenté de la rassurer et de gagner sa confiance en la caressant. La chienne n’a pas cherché à fuir, ce qui a permis à son bienfaiteur de l’emmener à bord de son véhicule. Elle était enfin en sécurité.

Le couple a remarqué qu’elle souffrait d’une blessure au cou, probablement occasionnée par un collier trop serré. Elle avait très probablement été abandonnée. La chienne s’est couchée sur les genoux de ses sauveurs, qui ont décidé de l’appeler Manzana, et s’est endormie durant tout le trajet.



Manzana se porte comme un charme

« Nous sommes soulagés d'avoir Manzana avec nous. Elle serait morte là-bas, soit renversée par une voiture, soit par manque de nourriture et d'eau », explique Rosa Maria Segura Alcantar.

Au Refugio Xollin, elle ne manque de rien et passe ses journées à jouer avec ses congénères. La chienne se porte de mieux en mieux grâce aux traitements. « Elle a déjà repris du poids depuis son sauvetage. Elle n’est pas du tout agressive. Elle est très calme, affectueuse, attentionnée et s’entend bien avec les autres chiens », assure sa bienfaitrice.

Rosa Maria Segura Alcantar et Erick espèrent lui trouver une famille aimante pour toujours.