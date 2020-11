Ému par le sort de sa sœur touchée par une maladie mortelle, ce chiot Berger Allemand fait preuve d'une empathie hors-normes !

Une vidéo montrant 2 chiots malades, l’un réconfortant l’autre, chez un vétérinaire en Egypte est devenue virale. Elle montre à quel point les chiens sont sensibles à la souffrance d’autrui et sont prêts à aider quand il le faut.

La scène date de 2 ans, mais elle est si tendre et émouvante qu’on ne se lasse de la (re)découvrir. Elle a eu lieu le 3 juillet 2018 au sein du cabinet vétérinaire Africano Centre situé à Al Maadi, l’une des quartiers du Caire, capitale de l’Egypte.

Elle a été filmée, et la vidéo postée sur YouTube via la chaîne ViralHog. Elle est devenue virale depuis. On y voit 2 chiots Bergers Allemands qui sont, en fait, frère et sœur. Tous 2 se trouvent sur la table d’examen du vétérinaire et semblent abattus, surtout la jeune chienne.

Cette dernière est atteinte de la parvovirose, une maladie infectieuse courante, surtout chez les chiens non vaccinés. Elle est provoquée par un virus, le parvovirus canin, transmis par les déjections canines. Elle donne lieu à des symptômes de gastro-entérite sévère (perte d’appétit, vomissements, déshydratation…). Par ailleurs, elle peut être mortelle.

Son frère l’a aussi contractée, mais il s’en est remis, comme le rapporte Animal Channel. La petite femelle est sur le flanc et mise sous perfusion, pendant que le mâle, bienveillant et inquiet pour elle, pose la tête et la patte sur elle pour lui apporter un peu de réconfort.

A lire aussi : Victime de crises, ce chiot errant reçoit le soin et l'attention d'une chienne croisée Boxer autrefois errante !

Fort heureusement, on apprend dans la légende accompagnant la vidéo que la jeune chienne s’est, elle aussi, totalement rétablie depuis.

La vaccination des chiots est indispensable pour les protéger contre la parvovirose.