Ému par la volonté de son chien, un propriétaire inquiet décide de passer chaque nuit à ses côtés

© Catherine Morris

Devenu trop âgé et malade pour dormir à côté de ses maîtres à l’étage comme il avait l’habitude de le faire, Spike ne s’endort toutefois pas seul le soir. Sa famille a, en effet, trouvé le moyen de lui tenir compagnie toutes les nuits.

Catherine Morris et ses parents adorent leur chien Spike, qu’ils considèrent comme un membre à parti entière de leur famille. Ils l’avaient adopté il y a 9 ans. Il en a aujourd’hui 14 et n’a évidemment plus l’énergie de sa jeunesse.

Si, par le passé, il passait ses journées à courir partout et à jouer avec sa balle de tennis, ce Springer Anglais recherche davantage le calme aujourd’hui. D’autant plus que son état de santé n’est plus ce qu’il était, comme le raconte The Dodo.

Le canidé senior avait l’habitude de monter à l’étage pour sauter dans le lit de ses propriétaires et dormir à leurs côtés. Il réussissait même à sauter par-dessus la barrière, qui était censée lui interdire l’accès à l’escalier. Chose qu’il ne peut plus faire aujourd’hui.

En plus de l’âge, Spike a également été affaibli par 2 crises graves. La seconde a d’ailleurs été si sévère que sa famille a cru le perdre. Le chien a mis des jours à s’en remettre et à réapprendre à marcher.

Dormir seul le soir le rendait très malheureux. Catherine Morris et ses parents ont toutefois trouvé une solution. Chaque nuit, l’un d’eux se couche au rez-de-chaussée, auprès de lui. Ils s’organisent pour le faire chacun à tour de rôle.

Un lien très spécial s’est mis en place entre Spike et le père de Catherine. Ils sont extrêmement attachés l’un à l’autre. C’est d’ailleurs lui qui vient tous les jours lui donner son repas, son eau et ses médicaments pendant qu’il est allongé sur le canapé.

A lire aussi : Ému par la perte de son chien, un jeune homme fond en larmes quand ses parents lui ramènent son chien à la sortie de l'école

La famille de Spike n’épargne aucun effort pour lui permettre de vivre ses vieux jours dans les meilleures conditions et dans le bonheur.