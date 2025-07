Elle rencontre le poulain de sa meilleure amie jument, cette chienne ne peut s’empêcher de l’admirer (vidéo)

Les vidéos mettant en scène nos amis les animaux pullulent sur Internet, pour notre plus grand plaisir. Difficile de ne pas craquer devant la relation touchante entre des individus d’espèces différentes !

En juin, Woopets vous avez par exemple raconté l’histoire du poney Cupcake qui a noué un lien unique avec le chat de son foyer, baptisé Rocky. Dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux, on pouvait observer le félin allongé en toute confiance aux côtés de Cupcake et de son nouveau-né.

© @hestefornuft.dk / Instagram (capture d'écran)

Une chienne ravie d’accueillir le poulain de sa meilleure amie

C’est une autre situation que notre rédaction vous expose ici, et qui est de toute beauté également. Au Danemark, une femme nommée Linette Christensen qui consacre sa vie aux chevaux, a partagé un clip adorable sur son compte Instagram @hestefornuft.dk. On y voit sa chienne, Saga, se tenant sur ses pattes arrière pour mieux contempler sa fidèle amie et son poulain.

« POV [Point de vue] : votre meilleure amie vient d’avoir un bébé », écrit la propriétaire des animaux sur les images. « Saga est obsédée par les bébés », précise-t-elle en légende.

L’amour à l’état pur

La vidéo, qui est devenue virale, a atteint 3 millions de vues et 341 000 mentions « j’aime ». « C’est adorable ! L’amour n’a pas de limite », commente une internaute. « C’est tellement pur et mignon », ajoute une autre utilisatrice sous le charme.

Interviewée par Newsweek, qui a relayé le clip, Linette Christensen a confié que Saga était « totalement amoureuse », et qu’elle adorait la jument et son petit.

« Le poulain n’a que quelques jours sur la photo. Nous l’avons appelé Calle, indique la Danoise, j'ai eu un autre poulain de plus cette année, et Saga en raffole. La plupart du temps, elle veut juste les rassembler quand ils marchent et courent, mais elle adore aussi leur faire des bisous partout. »

Toutefois, la femelle Rottweiler ne s’entend pas uniquement avec les humains et les chevaux. D’autres vidéos et photos la montrent en train de s’amuser avec divers animaux, comme des cochons et des chats. Une chienne parfaitement sociabilisée, qui aime se faire de nouveaux amis !