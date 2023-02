Elle prétend sortir faire les courses et fait la surprise à son mari en rentrant avec un chiot, sa réaction est magnifique (vidéo)

Une femme a surpris son époux en adoptant un adorable chiot Bouvier Bernois alors qu’il s’attendait à ce qu’elle rentre à la maison avec du thé. La vidéo de la rencontre et de la réaction du mari est particulièrement touchante. Postée le 12 janvier sur TikTok, elle est devenue virale en suscitant 2,1 millions de vues sur le réseau social.



@jamie.vandy / TikTok

Relayée par PetHelpful, la séquence en question montre d’abord Jamie à bord de sa voiture tenant une tasse de thé matcha, cette dernière ayant été utilisée comme prétexte par la jeune femme en sortant de la maison.

Elle y explique qu’elle était en fait partie chercher le nouveau membre de la famille, un jeune Bouvier de Berne, donc. On découvre ensuite l’irrésistible bouille du canidé, sagement assis sur la banquette arrière et se demandant certainement où on était en train de l’emmener.

Les images filmées par une proche du couple montrent, par la suite, le retour de Jamie au domicile avec le chiot dans les bras. Brandon, qui était occupé à bricoler à ce moment-là, s’est arrêté net dès qu’il a vu l’animal.

L’émotion des présentations

Instantanément attendri, il s’est approché du toutou pour faire sa connaissance et le caresser. Le chiot, lui, remuait joyeusement la queue, très probablement à la fois en raison de ce chaleureux accueil dont il a bénéficié et du fait d’avoir été reposé par terre.

Dans la foulée, il a pu rencontrer les 2 autres chiens de la famille, un Berger Blanc Suisse et un croisé Pitbull provenant de refuges. A en juger par leur attitude, leur entente a été bonne dès le départ.

Dans une autre vidéo postée quelques jours plus tard, on peut voir le couple fabriquer des supports pour gamelles personnalisés pour les 2 aînés. On y apprend surtout que le Bouvier Bernois a été appelé Tuck. La séquence a été enregistrée avant son arrivée, et il aura lui aussi droit au sien, comme précisé en légende.

