Elle pense que son chien-guide l’emmène vers sa mère, mais le malin avait une meilleure idée en tête

En tant que chien-guide, Elton John est les yeux de sa maîtresse. Cette dernière, aveugle, lui fait entièrement confiance lorsqu’elle se déplace. Toutefois, elle n’oublie pas qu’il reste un animal, et qu’il peut parfois transgresser les consignes.

Elton John fait la fierté de sa maîtresse, Molly Burke, qui le décrit comme étant « merveilleux ». Elle est aveugle et l’a adopté comme chien-guide pour faciliter ses déplacements. Le toutou excelle dans son travail, mais il arrive qu’il se laisse distraire.

C’est ce qu’il s’est passé dans un magasin, tandis que Molly faisait des courses. Ce jour-là, elle était aussi accompagnée de sa mère, mais a fini par la perdre dans les rayons. Molly a donc demandé à son chien de la retrouver et il s’est exécuté. Du moins, c’est ce qu’elle croyait…

mollyburkeofficial / Instagram

Un animal rusé

Elton John a parcouru les allées, puis s’est arrêté. Molly a constaté qu’il s’était trompé, car sa mère n’était pas là. Elle a néanmoins vite compris que son erreur était intentionnelle. En effet, le toutou l’avait emmenée au rayon des jouets pour chien. Les peluches représentent son péché mignon. Il n’a pas pu s’empêcher d’aller les voir dans le magasin.

Molly Burke a partagé ce récit sur son compte TikTok. Le clip, relayé par The Dodo, a été visionné des millions de fois. On peut lire en légende : « Et encore une fois, mon chien-guide en a profité pour faire ses courses ».

« Ces choses arrivent »

Bien qu’Elton John ait désobéi, sa maîtresse ne lui en a pas tenu rigueur. Au contraire, elle a préféré rire de cet incident : « Je partage ces moments, car je les trouve mignons et drôles. Ils humanisent vraiment les chiens de travail » a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les canidés d’assistance, aussi sérieux soient-ils, n’en restent pas moins des animaux : « Aucun chien de travail n'est parfait, et ils font tous des erreurs, ont des jours de congé et ont leurs distractions spécifiques ». Malgré son penchant pour les peluches, Elton John fait un travail remarquable au quotidien. Molly explique simplement devoir redoubler d’attention lorsqu’elle l’emmène dans un endroit où sont vendus des jouets.