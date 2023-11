Elle pense adopter un Chihuahua et se retrouve avec un chien de 10 kilogrammes quelques semaines plus tard (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, une internaute a raconté comment un vendeur de chiens l’avait induite en erreur. L’individu lui a vendu le petit Jordy comme étant un Chihuahua croisé avec un Yorkshire. Mais quelques mois plus tard, sa maîtresse a compris qu’il n’était pas issu de ces races.

La narratrice, connue sous le pseudonyme @_ldubb sur les plateformes sociales, ne souhaitait pas de grand chien chez elle. Elle préférait une boule de poils miniature, ce qui l’a poussé à contacter l’homme en voyant sa publication sur Craiglist. Il s’agit d’un site américain de petites annonces.

@_ldubb / TikTok

Une surprise au fil des mois

Le vendeur assurait que Jordy ne ferait pas plus de 3 kilogrammes en grandissant. Rien ne permettait de remettre en question cette affirmation, car le toutou était minuscule. La femme a donc décidé de l’adopter et l’a ramené chez elle. Au fil des semaines, le chien poursuivait sa croissance.

@_ldubb / TikTok

Si, au départ, rien n’était anormal, il a vite doublé de volume… Puis triplé. Sa propriétaire a déclaré qu’il n’avait plus rien d’un Chihuahua désormais, et le compare avec humour à un cheval. Elle a partagé son récit sur TikTok à travers une vidéo, relayée par The Sun.

« Mon chihuahua s'est transformé en cheval »

À mesure que le clip défile, on remarque bien que Jordy ne tient plus dans la paume d’une main. Il fait d’ailleurs 10 kilogrammes aujourd'hui, soit 7 de plus que prévu. Dans la section des commentaires, quelques internautes ont partagé des histoires similaires : « J'ai eu le mien sur Facebook et il est également devenu un énorme Chihuahua » écrivait une utilisatrice. « J'ai aussi pris mon chien sur Craigslist. C’était censé être un Poméranien, mais il pèse maintenant 12 kilos » racontait une autre.

La propriétaire de Jordy a conseillé aux futurs adoptants de se méfier s’ils comptaient utiliser les plateformes de petites annonces pour acheter un animal de compagnie.

@_ldubb / TikTok