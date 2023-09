Elle emmène son chien aux urgences vétérinaires et perce le mystère de ses canards de bain disparus

Les chiens sont connus pour être gourmands et curieux. Certains le sont d’ailleurs bien plus que d’autres, et cela leur vaut parfois quelques mésaventures. Le canidé dont il est question ici fait partie de cette catégorie. Il a jeté son dévolu sur les canards en caoutchouc collectionnés par sa maîtresse et a ainsi fini aux urgences vétérinaires.