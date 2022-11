Elle emmène son chien au parc et le perd de vue, avant de le retrouver dans une scène touchante (vidéo)

Blue est un chien débordant d’énergie et d’affection. Des qualités qu’il exprime non seulement avec sa famille, mais aussi avec tous ceux qui le croisent au hasard de ses promenades quotidiennes. La vidéo récemment postée par sa propriétaire sur TikTok et dont il est question ici en est la plus belle des illustrations.



blue.loyalaf / TikTok

Ce jour-là, Augusta D. avait emmené son chien Blue au parc comme elle le faisait régulièrement. En habitué des lieux, le canidé à la robe noire s’est empressé de rejoindre ses congénères pour jouer avec eux.

Le quadrupède ne s’éloigne jamais de sa maîtresse, qui garde un œil sur lui pendant qu’il s’amuse au sein de la joyeuse meute.

Cette fois-ci, en revanche, et pendant un court instant, Augusta D. ne le voyait plus au milieu de ses semblables, qui étaient nombreux au parc à ce moment-là.

La « disparition » de Blue n’a duré que quelques secondes, mais pour sa maîtresse, c’était une éternité. Inquiète, elle s’est mise à balayer frénétiquement le parc du regard, puis a fini par retrouver son compagnon à 4 pattes.

Toujours présent quand il s’agit d’offrir « un petit supplément d’amour »

Le revoir l’a à la fois soulagée et touchée, car Blue ne s’était pas détaché de son groupe pour n’importe quelle raison. Il était, en effet, assis en face d’un homme qui était seul sur un banc. Visiblement ravi de cette visite surprise, ce dernier lui adressait des caresses que le chien semblait grandement apprécier.

A lire aussi : Ce Golden Retriever a opéré une métamorphose qui lui a sauvé la vie en perdant 47 kilogrammes en un an

Blue venait de se faire un nouvel ami, probablement parce qu’il sentait que cette personne était en quête de réconfort. Ce chien « trouve toujours des gens qui ont besoin d’un petit supplément d’amour », explique en effet Augusta D. à The Dodo.

La propriétaire de Blue n’est pas la seule à avoir été émue par son attitude. Sur TikTok, où la vidéo totalise 1,4 million de vues depuis sa mise en ligne le 28 octobre, plus de 800 utilisateurs ont commenté pour exprimer leur émerveillement.