Elle détourne les yeux quelques secondes, puis découvre que son chien âgé a disparu. 2 jours plus tard, elle appelle les pompiers

Presley a disparu le 10 octobre dernier, au grand dam de sa propriétaire originaire de l'Oregon (États-Unis). Après maintes recherches, la chienne a finalement été retrouvée 48 heures plus tard. Bel et bien vivante, elle a malheureusement été victime d'une chute. Seuls des professionnels de secours pouvaient intervenir pour la récupérer en toute sécurité.

10 octobre : Sue Clark sort son compagnon à 4 pattes bien-aimé, comme chaque matin. Mais tout a basculé quand l'Américaine a détourné les yeux « pendant 30 secondes », rapporte Daily Paws. Ces 30 petites secondes d'inattention ont permis au Dogue Allemand de 10 ans de prendre la poudre d'escampette. Lorsque sa propriétaire s'est retournée, l'animal avait disparu.

Après des heures de recherches infructueuses, Sue Clark est devenue de plus en plus inquiète. Et pour cause : en raison de son âge, Presley a des problèmes pour se déplacer. Les bois environnants ont, en outre, accentué son inquiétude. La dame a alors posté un message de détresse sur les réseaux sociaux, dans l'espoir d'obtenir de l'aide.

© Westport Fire And Rescue - Oregon

Le Dogue Allemand était coincé

2 longues journées se sont écoulées, sans que la moindre piste ne daigne montrer le bout de son nez. Jusqu'à ce qu'un voisin contacte Sue Clark. Après avoir demandé si Presley portait un manteau, question à laquelle elle a répondu par l'affirmative, l'homme lui a demandé de le suivre : la femelle Dogue Allemand avait fait une chute de 18 mètres.

© Westport Fire And Rescue - Oregon

Le ravin s'avérant trop escarpé, la chienne de 45 kilos n'a pas réussi à remonter la pente. Elle était piégée, sans eau ni nourriture.

« Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a commencé à aboyer, donc je savais qu'elle était en vie », a déclaré sa mère adoptive. Cette nouvelle a rallumé la flamme de l'espoir dans son cœur.

© Westport Fire And Rescue - Oregon

À jamais reconnaissante

Sue Clark a appelé le Westport Fire and Rescue qui, normalement, n'effectue pas systématiquement de sauvetages canins. Heureusement, une équipe de professionnels a quand même été dépêchée sur place.

© Westport Fire And Rescue - Oregon

Équipés de cordes et d'une civière, les pompiers ont sauvé l'animal au cours d'une opération qui a duré 45 minutes. D'après les sauveteurs, Presley a été remontée en douceur, puis déposée dans le véhicule de sa maîtresse. Cette dernière l'a aussitôt emmenée chez un vétérinaire pour soigner ses blessures mineures.

© Westport Fire And Rescue - Oregon

Une semaine après l'accident, Sue Clark a déclaré que sa chienne senior se rétablissait bien. La dame a chaleureusement remercié les héros et a indiqué qu'elle leur sera à jamais reconnaissante.