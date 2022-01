Elle aperçoit une chienne mal en point allongée sur le bord de la route et se précipite pour la sauver

Une bénévole a découvert une chienne abandonnée et mal en point. L’animal avait besoin d’être opéré de toute urgence, mais l’intervention était coûteuse. Une collecte a été organisée pour financer ses soins. Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour lui…

Grâce à une bénévole, une chienne malade et blessée a été sauvée et a pu connaître un tout nouveau départ, comme le rapporte Animal Channel.

Judy Obregon Rossell se rend quotidiennement du côté du quartier d’Echo Lake à Fort Worth, dans l’Etat du Texas, sur un site tristement connu ; des chiens y sont régulièrement abandonnés. Elle y patrouille dans le but de porter secours à ces animaux en grande détresse.

C’est ainsi qu’elle a découvert Mercy, une chienne qui n’aurait sans doute pas pu survivre sans son intervention. Elle pleurait de douleur et de désespoir, et pour cause : elle souffrait de multiples blessures et fractures.



The Abandoned Ones "Saving Animals in Danger" / Facebook

« Je ne peux pas imaginer la douleur qu'elle endurait, la peur qu’elle ressentait »

Judy Obregon Rossell l’a prise en charge. La chienne devait être opérée. Pour financer l’intervention et les soins, pour lesquels la facture s’élevait à plusieurs milliers de dollars, la bénévole a reçu l’aide de l’association TAO (The Abandoned Ones - Saving Animals in Danger). Cette dernière a organisé une collecte de fonds, ce qui a permis de réunir la somme nécessaire et de sauver Mercy. Après l’intervention, un vétérinaire lui a offert un lapin en peluche pour la réconforter.

« Mercy a la plus douce des âmes. Je ne peux pas imaginer la douleur qu'elle endurait, la peur qu’elle ressentait en s’allongeant dans le fossé où elle a été trouvée », confie Judy Obregon Rossell, qui peut être fière et soulagée de l’avoir découverte à temps.

Depuis son sauvetage et son opération en 2016, tout va pour le mieux pour la chienne. Elle s’en est parfaitement remise et mène une vie heureuse auprès de sa nouvelle famille, puisqu’elle a été adoptée entretemps. Mercy a toujours son lapin rose à ses côtés.

