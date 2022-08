Elle adopte un chien et en trouve un 2e, puis un 3e qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau des années plus tard

Par pure coïncidence, une femme a retrouvé le frère du chien qu’elle avait adopté 5 ans plus tôt et décidé de l’adopter à son tour. Elle n’était toutefois pas au bout de ses surprises, puisque des années plus tard, elle a découvert un autre membre de la portée.

Une mère de famille texane a adopté 2 chiens, qui se sont révélés être frères, à des années d’écart. Elle a ensuite a aidé leur sœur à trouver un foyer aimant. Tous risquaient d’être euthanasiés. Un récit incroyable, rapporté par People.

Jennifer Butler habite Greenville dans l’Etat du Texas, et travaille dans un cabinet vétérinaire. En 2013, on y avait amené un chiot découvert seul dans un champ. La personne qui avait secouru le jeune canidé ne pouvait pas le garder, car elle avait déjà des chiens à la maison. Elle ne voulait non plus pas l’emmener dans un refuge de peur qu’on l’euthanasie.

L’employée de la clinique pour animaux avait alors décidé de l’adopter elle-même ce jour-là. Elle l’a appelé Benjamin.

En 2018 elle est tombée sur des photos postées sur Facebook, montrant un chien ressemblant comme 2 gouttes d’eau à Bennie (diminutif de Benjamin). Jennifer Butler n’en revenait pas ; elle avait l’impression de voir son jumeau. Elle a suivi son évolution, et le jour où elle a appris qu’on venait de le mettre sur la liste des animaux à euthanasier, elle l’a adopté, lui aussi.



Jennifer Butler

Leonard – c’est le nom qu’elle lui a choisi – souffrait d’infections dermatologiques et respiratoires, ainsi que de la dirofilariose, en plus d’une blessure à la patte arrière. Il a été soigné, stérilisé et vacciné avant de rejoindre Jennifer Butler et Bennie.

Ce dernier était initialement quelque peu méfiant à son égard, mais au bout de quelques jours, ils sont devenus inséparables. Jennifer Butler savait au fond d’elle qu’ils étaient au moins parents, mais en voulait la confirmation.

Elle l’a eue avec un test ADN, qui a révélé qu’il y avait effectivement un lien de parenté entre Bennie et Leonard (affectueusement appelé Lennie), et qu’ils faisaient même très probablement partie de la même portée.

Leur maîtresse raconte à People que leur ressemblance est telle que ses « collègues à la clinique vétérinaire ne peuvent encore à ce jour les distinguer visuellement. Nous avons recouru au code couleur de leurs colliers pour faciliter leur identification ».



Jennifer Butler

Après le frère de Bennie, sa sœur retrouvée et sauvée elle aussi

5 ans plus tard, le refuge où Jennifer Butler avait adopté Lennie publiait la photo d’un autre canidé leur ressemblant, une femelle cette fois-ci. Incrédule, elle apprenait que cette chienne, répondant au nom de Penelope, risquait elle aussi d’être euthanasiée.

Ne pouvant l’adopter, mais déterminée à lui sauver la vie, elle lui a ouvert les portes de son foyer en tant que mère d’accueil. Nouveau test ADN et nouvelle confirmation au bout de quelques semaines ; Penelope est bien la sœur de Bennie et Lennie.

La chienne a rencontré ses frères, avec lesquels elle s’est parfaitement entendue. Peu après, une famille aimante pour toujours a été trouvée pour elle.

A lire aussi : Un chien lié à l'enfant de ses propriétaires l'aide à franchir des étapes importantes, comme l'apprentissage de la marche



Jennifer Butler

Depuis, Jennifer Butler reste en contact avec les nouveaux propriétaires de Penelope. Ils ont convenu de se revoir régulièrement pour permettre à la fratrie de se retrouver.