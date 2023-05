"Elle a rempli ma vie d'amour, de loyauté et de moments inoubliables" : l'hommage de Paris Hilton à sa chienne, partie à 23 ans

La longue et palpitante vie de Harajuku Bitch a pris fin le lundi 22 mai 2023. La disparition de la chienne de Paris Hilton a été annoncée par cette dernière sur Instagram, via une série de photos montrant la Chihuahua à ses côtés ou auprès de ses congénères, rapportait Page Six.

C’est donc sur le réseau social que l’héritière de la célèbre chaîne hôtelière a rendu un émouvant hommage à la quadrupède séniore, partie à l’âge de 23 ans.

« Aujourd'hui, mon cœur est brisé en disant au revoir à ma précieuse Chihuahua, Harajuku Bitch. Pendant 23 ans incroyables, elle a rempli ma vie de tant d'amour, de fidélité et de moments inoubliables », a-t-elle notamment écrit.

La native de New York a ajouté que sa chienne était entourée et aimée jusqu’au dernier moment, et qu’elle lui manquera terriblement. Harajuku Bitch a toujours été là pour « éclairer même les jours les plus sombres », a poursuivi Paris Hilton, 42 ans. « Tu es peut-être physiquement partie, mais tes empreintes de pattes sur ma vie ne s'estomperont jamais. »



Paris Hilton est connue pour l’amour qu’elle voue aux chiens, tout spécialement les Chihuahuas.

Diamond Baby n’a toujours pas été retrouvée

Elle avait malheureusement déjà perdu l’un d’entre eux en septembre dernier et avait multiplié les appels à l’aide dans l’espoir de le retrouver. Diamond Baby, femelle Chihuahua elle aussi, s’était effectivement échappée et reste introuvable à ce jour.

Sa maîtresse et le mari de celle-ci, l’auteur et entrepreneur Carter Reum, avaient déployé d’importants moyens dans le but de la localiser ; drones, détective pour animaux de compagnie… Sans résultat.

Entretemps, Paris Hilton aura tout de même connu la joie de la maternité avec l’arrivée en janvier d’un petit garçon appelé Phoenix. Rappelons, par ailleurs, qu’elle avait aidé 3 associations caritatives en vendant aux enchères un portrait qu’elle avait réalisé de son chat Munchkin en 2020.