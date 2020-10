Elisa Pilarski : son oncle et l’avocate s’expriment, faisant part de leur lassitude vis-à-vis de la lenteur de l’enquête

Vincent Labastarde était invité à l’émission Affaire suivante pour s’exprimer au sujet de la tragédie ayant emporté sa nièce il y a près d’un an. L’oncle de la victime a parlé de la tristesse ressentie par la famille, mais également du sentiment de colère suscité par la lenteur de la justice.

Ce dimanche 4 octobre, l’affaire Elisa Pilarski était longuement abordée sur le plateau d’Affaire suivante, présentée par Philippe Gaudin sur BFMTV, comme le rapporte Oise Hebdo. Vincent Labastarde, oncle de la jeune femme décédée le 16 novembre 2019, y était présent aux côtés de l’avocate de la famille, Me Caty Richard, ainsi que les journalistes Ariane Chemin (Le Monde) et Dominique Rizet.

Après « le choc, la tristesse » éprouvés dans la foulée de la survenue du drame, ainsi qu’une « mère […] toujours incapable de parler », Vincent Labastarde explique que le sentiment ressenti aujourd’hui par les proches de la défunte est « la colère » à l’égard d’une « enquête qui n’avance pas », 11 mois après les faits.

L’homme exprime même une certaine résignation, disant espérer « qu’on aura les résultats ADN », tout en pensant « qu’on ne saura jamais la vérité. »

Résultats ADN sans cesse repoussés et qui ne constituent pas la seule clé dans cette affaire, a insisté Me Richard, pour qui « tout a été dit et n’importe quoi » autour de ce triste dossier.

Vincent Labastarde a également assuré que si Elisa Pilarski avait su qu’il y avait une chasse à courre à ce moment-là sur le site, sa nièce, qui était « très prévoyante avec les chiens […], ne se serait pas aventurée dans ce bois. »

A ce jour, Curtis l’American Staffordshire Terrier est encore séparé de sa famille et les chiens de chasse du Rallye de la Passion confinés. Au total, les prélèvements d’ADN ont été effectués sur 67 canidés. D'après l'autopsie réalisée sur Elisa Pilarski, sa mort était consécutive à des morsures de chien, dont on ne connaît toujours pas le ou les auteurs.

Ci-dessous, l'intégralité de l'émission :

