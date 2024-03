Du nouveau dans l'affaire Trooper, le chien victime de maltraitance et abandonné en montagne avant son sauvetage

4 mois après le sauvetage de Trooper, comment ce chien se porte-t-il et où l’enquête en est-elle ? Des avancées ont été réalisées par les forces de l’ordre avec l’interpellation d’une suspecte. Elle serait, en effet, l’ancienne propriétaire du canidé et l’auteure des actes de maltraitance, dont la tentative de l’éliminer en ouvrant le feu sur lui.

Nous vous parlions de Trooper en novembre 2023. Ce chien avait été découvert abandonné dans un fossé sur le mont Saint Helens, à Cowlitz dans l’Etat de Washington (Etats-Unis).

On lui avait fermé le museau avec du ruban adhésif et tiré dessus à l’arme à feu. Emmené au refuge de la Cowlitz County Humane Society, le quadrupède avait ensuite été examiné en clinique vétérinaire. Les radiographies avaient permis de constater la présence de projectiles dans son crâne.

Soigné et remis, le brave Trooper avait commencé sa nouvelle vie auprès de Dylan Shulda, qui l’avait découvert et secouru avec ses collègues. Lui et sa famille l’avaient d’abord accueilli à titre provisoire, avant de prendre la merveilleuse décision de l’adopter définitivement.



Cowlitz County Sheriff's Office / Facebook

4 mois après, le chien se porte bien et mène une vie heureuse dans son nouveau foyer, où il reçoit attention et amour. Il y a également eu une arrestation dans cette affaire, rapportait KPTV le jeudi 7 mars.

Une personne interpellée et incarcérée

Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Cowlitz, dirigés par le shérif-adjoint Troy Brightbil, ont en effet réussi à identifier une suspecte du nom de Jessica Rosita Schmidt. Habitant Castle Rock, à une soixantaine de kilomètres de l’endroit où Trooper avait été découvert, elle est âgée de 33 ans.

Son arrestation a eu lieu devant son domicile le mercredi 6 mars, d’après le communiqué signé par Troy Brightbil et partagé sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Cowlitz.

A lire aussi : La transformation spectaculaire de Gacek, le chat polonais en surpoids qui a conquis les cœurs des touristes

Jessica Rosita Schmidt a ensuite été incarcérée à la prison du comté, non seulement pour l’acte qu’elle est accusée d’avoir commis sur le chien, mais aussi pour de fausses déclarations faites aux forces de l’ordre, entre autres charges pour lesquelles elle devra s’expliquer face à la justice.