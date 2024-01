Doutant du record de longévité du chien Bobi parti à 31 ans et 6 mois, le Livre Guinness suspend son titre et lance une enquête

3 mois après sa disparition, le chien Bobi continue de faire parler de lui en raison de sa longévité record, qui avait été validée par le célèbre Livre Guinness il y a près d’un an. Son âge est aujourd’hui mis en doute et l’institution recensant les records mondiaux a décidé de suspendre son statut de doyen absolu de la gent canine afin de procéder à des vérifications. C’est ce qui a été annoncé hier, mardi 16 janvier, rapportait CBS News.

De race Mâtin de l'Alentejo, Bobi vivait dans une ferme située à Leiria, dans l’ouest du Portugal. Il avait signé son entrée au Livre Guinness le 2 février 2023 en battant le record de longévité canine détenu jusque-là par Bluey, Bouvier Australien décédé en 1939 à l’âge de 29 ans et 5 mois.



Guinness World Records / YouTube

Son propriétaire Leonel Costa racontait que lui et ses frères lui avaient sauvé la vie peu après sa naissance. Ils l’avaient caché à leur père qui avait l’intention de l’enterrer vivant avec le reste de sa portée.

Bobi a disparu en octobre 2023 à 31 ans et demi. Age désormais contesté avec la décision prise par le Livre Guinness des records de « suspendre temporairement les titres de record du plus vieux chien vivant et du plus vieux chien de tous les temps », indiquait à l’AFP un porte-parole de l’institution.

Une enquête a été ouverte afin d’infirmer ou de confirmer les soupçons autour du statut du défunt canidé, que Leonel Costa qualifie d’« infondés » dans un communiqué relayé par l’AFP.

Couleurs des pattes, mobilité… Les doutes de vétérinaires et d’experts

Le Livre Guinness des records explique avoir reçu du courrier de la part de vétérinaires sceptiques quant à l’âge de Bobi. Il ajoute avoir pris en compte les commentaires faits par certains professionnels après la validation du record, évoquant notamment des différences de couleurs au niveau des pattes du chien sur des photos prises à divers stades de sa vie.

Guinness World Records / YouTube

Le Dr Miguel Figuereido, vétérinaire lisboète, avait quant à lui déclaré ceci à l’AFP l’an dernier : « Il ne ressemble pas vraiment à un chien très âgé, avec des problèmes de mobilité ou avec une masse musculaire de vieux chien ».

Le Livre Guinness des records souligne le caractère « temporaire » de cette suspension, qui sera effective jusqu’à la fin de l’enquête.