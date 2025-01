Donnez à votre chiot ou à votre chaton le meilleur départ dans la vie en lui offrant un coffret découverte Royal Canin®

Votre cœur bat la chamade. Vous êtes la personne la plus heureuse au monde depuis que vous avez adopté un adorable chiot ou chaton ! Durant ses premiers mois, votre boule de poils adorée a besoin d’une alimentation complète et équilibrée qui favorise sa croissance. Pour vous aider à lui offrir le meilleur départ dans la vie, Royal Canin® propose un coffret découverte gratuit regroupant des échantillons d’aliments et autres produits au poil. Zoom sur son contenu.

L’alimentation joue un rôle important dans la croissance de votre chiot ou de votre chaton. Il est important de veiller à ce qu’elle réponde à ses besoins spécifiques en fonction de son âge, sa race, son mode de vie et ses sensibilités.

Un aliment spécialement formulé pour favoriser son bon développement durant les premiers mois de sa vie l’aide à devenir fort et en bonne santé à l’âge adulte. Ainsi, les glucides, les fibres, les graisses, les protéines, les minéraux et les vitamines doivent être présents en quantité suffisante.

© @caloujuju

Une nourriture complète, saine et équilibrée assure la bonne croissance de votre jeune animal grâce à un apport énergétique élevé. Elle contribue également à renforcer son système immunitaire encore immature ; tout en stimulant le développement cognitif, des cellules et du squelette. Par ailleurs, il est essentiel qu’elle soit facilement digestible pour éviter les troubles gastro-intestinaux.

En plus de vérifier à la loupe la qualité nutritionnelle de son aliment, il convient de ne pas négliger sa texture, sa forme, son odeur et son goût. L’appétence demeure un paramètre clé dans l’alimentation canine et féline, car elle a une influence sur les habitudes alimentaires de votre petit compagnon. Rappelons aussi que la taille des croquettes doit être adaptée à sa gueule et à sa structure dentaire.

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.

© @christine.btry

Un coffret plein d’amour pour votre chiot ou votre chaton

Consciente de l’importance de la nutrition pour les chiots et les chatons, la marque Royal Canin® conçoit des aliments correspondant à leurs besoins spécifiques. Pour vous aider à offrir le meilleur départ dans la vie à votre petit compagnon, Royal Canin® vous invite à commander gratuitement son coffret découverte pour chaton, chiot de petite taille ou de taille moyenne. Chaque kit contient :

Un sachet de 50 g de croquettes.

Un sachet fraîcheur (85 g pour chaton et chiot de petite taille ; 140 g pour chiot de taille moyenne).

Un guide pratique conçu par des spécialistes du développement canin et félin.

Un coupon de réduction de 30 % à dépenser sur la boutique en ligne de Royal Canin®.

© maine_coon_de_l_ecrin_de_ninon

Le guide du chiot ou du chaton proposé par Royal Canin® est truffé de conseils au poil pour accueillir votre animal de compagnie dans les meilleures conditions, et bien le faire grandir. Arrivée à la maison, santé, bien-être… Vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur la possession responsable.

Quels sont les accessoires à acquérir ? Comment organiser votre maison ? Quelle alimentation choisir ? Quels sont les soins vétérinaires indispensables ? Comment l’éduquer ? Comment prendre soin de son hygiène ? Si vous vous posez autant de questions, le guide du chiot ou du chaton de Royal Canin® sera votre meilleur allié dans cette nouvelle aventure !

Plus d’infos sur royalcanin.com.