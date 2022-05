Donner un seul repas par jour à son chien serait bon pour sa santé, révèle une nouvelle étude

Doit-on nourrir son chien adulte une, 2 ou plusieurs fois par jour ? Une étude récemment publiée a tranché en faveur d’un seul repas quotidien après avoir établi des liens entre cette fréquence et une santé canine globalement meilleure.

L’alimentation d’un chien doit être adaptée à ses besoins, selon sa race, sa taille, son âge et son état de santé. Qu’en est-il en ce qui concerne la fréquence de ses repas journaliers ? C’est ce que s’était demandé une équipe de chercheurs, menée par l’experte en santé canine Emily Bray de l’Université de l’Arizona. Elle a réalisé une étude sur la question, dont les conclusions ont été publiées le 28 avril dernier dans la revue scientifique GeroScience.

Les auteurs ont analysé des données concernant 10 000 chiens, obtenues grâce à une étude de grande envergure sur la santé et le vieillissement canins, baptisée Dog Aging Project et qui est d’ailleurs en cours.

D’après les nouvelles recherches, les chiens adultes qui ne sont nourris qu’une fois par jour présentent de meilleurs indicateurs de santé, par rapport à leurs congénères recevant 2 repas quotidiens ou plus.

« Nous avons constaté que les chiens nourris une fois par jour […] avaient des scores moyens inférieurs en matière de dysfonctionnement cognitif et une probabilité plus faible de souffrir de troubles gastro-intestinaux, dentaires, orthopédiques, rénaux / urinaires et hépatiques / pancréatiques », peut-on lire dans le rapport de l’étude.

« Nous aurions été ravis de voir une association entre la fréquence d'alimentation et la santé dans un seul domaine, explique Kathleen Kerr de l’Université de Washington, qui a pris part à ces travaux. J'ai été surprise de voir des associations dans tant de domaines ».

Pas de causalité démontrée, mais une association

Ceci dit, et alors qu’une fréquence d’un repas par jour était associée à des résultats positifs pour les chiens dans certains aspects, les bénéfices n’étaient pas aussi clairs dans d’autres domaines. Des effets « statistiquement significatifs » en termes de santé cardiaque, cutanée et neurologique, ainsi que l’incidence du cancer, n’ont pas été mis en évidence.

Les auteurs de l’étude précisent que les résultats montrent une association et non pas une causalité. En d’autres termes, on ne peut conclure qu’une fréquence de repas plus faible améliore réellement la santé du chien.

« Cependant, si cela est confirmé par de futures études, il peut être prudent de revoir la recommandation actuellement prédominante selon laquelle les chiens adultes doivent être nourris 2 fois par jour », conclut l’article paru dans GeroScience.