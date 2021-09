Disparition de Jean-Paul Belmondo : sa petite chienne Yorkshire avait pressenti qu'une de ses cascades allait mal se terminer

Il y a 10 ans, Jean-Paul Belmondo racontait comment sa chienne Maya avait pressenti le danger alors que l’acteur récemment décédé s’apprêtait à réaliser une cascade. Un épisode qui n’avait fait qu’accentuer son amour et son admiration bien connus pour les animaux.

On dit souvent que les chiens sont capables de ressentir les choses bien avant leur survenue. L’histoire de Maya, la chienne de Jean-Paul Belmondo, en est la parfaite illustration. Elle est rapportée par Télé-Loisirs ce mardi 7 septembre.

L’inimitable Bébel nous a quittés le 6 septembre à l’âge de 88 ans. Le monstre sacré du cinéma français avait marqué des générations de cinéphiles en étant à l’affiche de films cultes tels que « Le Professionnel », « Le Casse », « Le Magnifique », « L’As des as », « L’Homme de Rio », « Un Homme et son chien » ou encore « Peur sur la ville ».



Capture d'écran - bande annonce "Un Homme et son chien" / YouTube

Jean-Paul Belmondo était aussi connu pour l’amour qu’il portait aux animaux, notamment les chiens. Lors d’une interview accordée au journaliste Patrick Simonin en 2001, il revenait sur cet aspect important de sa vie et sur la place qu’occupaient ses amis canidés depuis son enfance. « J’ai toujours été élevé au milieu des animaux », se souvenait alors l’acteur, qui expliquait que, dans sa jeunesse, sa mère avait des chats et lui des chiens.

Avec ces derniers, il avait vécu de véritables « histoires d’amour », selon ses mots. Les liens qui l’unissaient à Maya, femelle Yorkshire Terrier décédée un an avant ce numéro de La Grande Interview sur TV5, étaient particulièrement forts. Leur relation était si intense qu’un jour, alors que le natif de Neuilly-sur-Seine se préparait à réaliser l’une de ses innombrables cascades lors d’un tournage, Maya s’était signalée par son attitude tout à fait inhabituelle.

« Elle s’est mise à me mordre, à aboyer… Deux minutes après, je suis tombé »

La chienne était très agitée, comme si elle cherchait à prévenir son maître qu’il allait tout droit vers la catastrophe. « J'allais sous l'avion, et je mettais mes protections, et elle s'est mise à me mordre, à aboyer… », détaillait Jean-Paul Belmondo. « Je lui ai demandé : 'Mais qu'est-ce que tu as??' […] Deux minutes après, je suis tombé?! »

L’accident lui avait valu d’être hospitalisé et de porter un plâtre pendant de longs mois. A l’hôpital, le médecin avait fait une exception en laissant Maya entrer dans la chambre de son propriétaire. Là, et alors qu’elle n’avait cessé d’aboyer depuis l’incident, la chienne s’était immédiatement tue et calmée en le revoyant.

« Vous savez, l'amour d'un chien, c'est quelque chose de fantastique?! », concluait-il.