Des voyageurs héroïques unissent leurs forces pour secourir un chien tombé sur une voie ferrée

Un pauvre chien a vécu l’enfer en tombant du quai d’une gare souterraine. Les minutes étaient comptées pour le secourir et les témoins de cette scène macabre se sont organisés pour lui porter assistance. Grâce à leur réactivité, l’animal a pu être extirpé et mis en sécurité.

Des inconnus de passage dans la gare de Glasgow Queen Street Low Level, en Écosse, se sont mobilisés pour sauver un grand chien noir et blanc coincé sur les rails du tram. Le quadrupède avait chuté et ne parvenait plus à remonter sur le quai, mentionnait The Mirror. Il doit son salut aux braves voyageurs qui ont refusé de l’abandonner.

C’était un moment de panique, dans cette gare ferroviaire très fréquentée. Une douzaine de personnes, attroupée devant les rails, a constaté qu’un animal était piégé en contrebas et risquait de se faire renverser à tout moment.

@chillboi2xx - @hopedia / TikTok

Ils ont pris des risques pour sauver le chien

Absolument horrifiés par ce qui se passait sous leurs yeux, des bienfaiteurs se sont allongés sur le sol et ont tendu leurs bras vers le canidé pour tenter de le saisir. Ce n’était pas une mince affaire, car il était difficilement atteignable depuis le quai. Par chance, 2 personnes sont parvenues à l’atteindre et l’ont fait remonter avec la force de leurs bras.

Les bons Samaritains ont à peine eu le temps de souffler que le chien a tenté de s’enfuir une fois tiré d’affaires. Son incident l’avait probablement terrorisé et, paniqué, il a eu le réflexe de courir. Mais les passagers l’ont rattrapé et l'ont réconforté en attendant de retrouver son propriétaire.

Il est rentré chez lui sain et sauf

Ce dernier était dans la gare et n’a pas tardé à être informé de la situation. Il a retrouvé son toutou et lui a immédiatement remis sa laisse et son collier, qu'il était parvenu à retirer avant de s’enfuir. C’est ainsi qu’il avait échappé à sa vigilance et qu’il s’était retrouvé en très mauvaise posture. Heureusement, plus de peur que de mal pour la boule de poils.

A lire aussi : Le bonheur pur capturé en vidéo : Un chien revoit sa famille après 7 mois de séparation

L’altruisme des voyageurs lui a sauvé la vie. Tous ont fait preuve d’un grand courage salué par de nombreux internautes : « Cela montre simplement que les Écossais feraient n'importe quoi pour aider » écrivait l’un d’eux. Phil Campbell, directeur des opérations client de la gare, a aussi exprimé son soulagement quant à cette issue positive et en a profité pour rappeler qu’il était important de garder ses animaux fermement attachés pour éviter de telles situations.