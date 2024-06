Des vétérinaires utilisent l'impression 3D pour sauver et fixer la colonne vertébrale d'un chiot paralysé

En une fraction de seconde et sans signes annonciateurs, Arthur s’est retrouvé immobilisé sur le sol, incapable de se relever. Le Cockapoo de 6 mois était pourtant en bonne santé jusqu’à cet épisode. Grâce aux prouesses techniques, sa situation n’était pas irrémédiable. Le professionnalisme des experts en charge de le guérir lui a certainement sauvé la vie.

Natalie Jones, la propriétaire du canidé, était présente quand l’état de santé d’Arthur s’est subitement dégradé. Relayée par Wales Online, elle a expliqué que l’animal avait poussé un cri strident avant de s’effondrer. Il n’était ensuite plus capable de se relever, ce qui l’a bien sûr fortement inquiétée.

© Keith Freeburn

Des examens poussés

Sans perdre de temps, elle l’a conduit dans un hôpital vétérinaire où il a reçu une batterie d’examens et d’analyses. Des neurologues l’ont invité à réaliser une IRM ainsi que des radiographies de sa colonne vertébrale. Ils ont alors constaté que sa moelle épinière était gravement comprimée : « L'état d'Arthur était très grave, car ces anomalies osseuses pouvaient potentiellement mettre sa vie en danger en raison de leur proximité avec le tronc cérébral » expliquait le vétérinaire Rocio Orlandi.

© Keith Freeburn

Seule une intervention chirurgicale pouvait améliorer l’état d’Arthur. Sa propriétaire a accepté et le chien a été hospitalisé avant de passer sur la table d’opération une semaine plus tard. Le jour J, des vétérinaires spécialisés, dont Rocio Orlandi, ont minutieusement installé des vis imprimées en 3D et du ciment chirurgical pour stabiliser sa colonne. L’opération a été un succès.

Un chiot comme tous les autres

Après 3 semaines seulement, Arthur pouvait à nouveau se tenir debout. Il a bénéficié de séances de rééducation, notamment de physiothérapie et d’hydrothérapie, pour retrouver sa mobilité. Bien que sa démarche soit toujours un peu bancale, il a fait des progrès considérables : « Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté qu’il recommençait à jouer et à redevenir lui-même, à chasser les mouches, s'enfuir avec du papier toilette et jouer avec des jouets. C'est le meilleur sentiment de le voir redevenir un chiot ! » affirmait sa maîtresse.