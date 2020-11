Des scientifiques enregistrent "Raise the Woof", la première chanson de Noël conçue spécialement pour les chiens !

Les chiens ont désormais leur propre chanson de Noël. Intitulée Raise the Woof, elle a été élaborée spécifiquement pour nos amis à 4 pattes par des scientifiques et des comportementalistes animaliers. Ils ont testé des centaines de sons pour sélectionner ceux susceptibles de plaire à nos toutous mélomanes.

La musique ne laisse pas les chiens indifférents. Une étude publiée aux Etats-Unis en 2012 et une autre menée en Ecosse en 2015 ont démontré que les sonorités classiques avaient un effet apaisant sur eux. La réaction des chiens de refuges qui écoutent les partitions exécutées au violon par le musicien Martin Agee ne font que conforter cette thèse.

Toutefois, quelle serait la chanson idéale pour un chien ? Des scientifique se sont posé la question et sont parvenus à composer un morceau spécialement dédié à nos amis canidés pour Noël, rapporte CNN.

C’est ainsi qu’est né « Raise the Woof », une mélodie constituée de sons qui, d’après les chercheurs, suscitent les réactions les plus notables chez les chiens. Sur un rythme reggae, la chanson est composée d’une succession de bruits de cloches, de couinements de jouets, de compliments et d’ordres prononcés par les maîtres.

Le morceau a été dévoilé par Tails.com, entreprise britannique spécialisée dans l’alimentation pour chien. Elle ajoute, dans un communiqué accompagnant la publication de la chanson, que cette dernière aura une version vinyle en édition limitée qui sera commercialisée au profit de Dudes & Dogs, une organisation promouvant la médiation des chiens dans l’amélioration de la santé mentale humaine.

Pour créer « Raise the Woof », les scientifiques ont bénéficié du concours de comportementalistes animaliers, mais aussi de 25 chiens. Ils ont fait écouter à ces quadrupèdes plus de 500 sons pour voir ceux qu’ils semblaient apprécier. Ils se sont fiés au langage corporel canin pour déceler les signes d’« approbation » des bruits : « la posture d’alerte, la tentative de localiser l’origine des sons, les mouvements de tête, la mobilité des oreilles […], ainsi que le fait de remuer la queue ».

La chanson a été enregistrée au studio londonien Abbey Road, rendu célèbre par les Beatles.

A voir la réaction de ce West Highland White Terrier, « Raise the Woof » a effectivement de fortes chances d’être le tube de Noël auprès de la gent canine...

@thismorning Max reacting to the Christmas dog song, the best bit is when he ran off at the mention of Walkies ????He really is a lazy dog ????#ThisMorning pic.twitter.com/pXZ0RDePjR