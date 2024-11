Ce chien autrefois hyperactif et anxieux faisait fuir tout le monde jusqu’à ce qu’une rencontre change sa vie

Jax a posé les pattes à la Central PA Humane Society, refuge de Pennsylvanie (États-Unis), il y a un an et cherchait sa famille pour la vie depuis. Il ne faisait pas partie des chiens les plus faciles à adopter, mais ses sauveteurs étaient persuadés qu’une personne pouvait lui correspondre quelque part. Ils ne s’étaient pas trompés, car sa chance a fini par tourner.

Jax a été abandonné dans la cour du refuge par son ancien propriétaire, rapportait One Green Planet. À l’époque, le croisé Pitbull et Rottweiler n’avait aucune idée de ce qui lui arrivait et été terrifié par cet environnement qu’il ne connaissait pas.

Central PA Humane Society / Facebook

Un long chemin vers la résilience

Le toutou a développé beaucoup d’anxiété à cause de cet événement. Il était particulièrement stressé au contact des autres chiens, qu’il entendait et voyait à longueur de journée. Cela le rendait nerveux et agité : « Il sautait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il était bruyant à cause de son énergie accumulée », témoignait un porte-parole du refuge.

Les adoptants le voyant dans de tels états le fuyaient et il a eu du mal à intéresser les familles à cause de cela. Ses bienfaiteurs ont alors travaillé sur son hyperactivité pour que sa véritable personnalité ressorte, et non ce tempérament qui ne le définissait pas. En effet, le quadrupède était d’une grande gentillesse derrière sa carapace.

Un moment décisif

Une année entière est passée sans que quiconque s’intéresse à lui. Pour mettre toutes les chances de son côté et inverser cette tendance, ses bienfaiteurs l’ont fait participer à un événement d’adoption appelé Paws in the Park. Cela lui a permis de faire connaissance avec les familles en dehors du refuge, et donc loin de cet environnement qui le stressait particulièrement.

Cela a fait la différence, car des adoptants l’ont remarqué et en sont tombés amoureux. Ils ont décidé de l’adopter le jour même, lui offrant la vie qu’il attendait depuis toujours !