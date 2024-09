Des pompiers consacrent leur temps libre à la recherche d'un chien introuvable depuis un grave accident de la route et redonnent le sourire à sa famille

Près de 4 jours après s’être échappé lors d’un accident, un chien a été retrouvé sain et sauf par des pompiers, rapportait Local 10 le mercredi 18 septembre.

Le canidé en question est un Labrador Retriever à la robe noire, âgé de 15 mois et répondant au nom de Moose. Le samedi 15 septembre, il accompagnait sa propriétaire Debbie Dawson à bord de la voiture de cette dernière.



Walker Chandler Dawson / Facebook

Le duo venait de rendre visite à la mère de la maîtresse de Moose, à Miami-Dade (Floride), et était en route vers sa maison à Jacksonville. Alors que Debbie Dawson empruntait l’autoroute I-95, un autre automobiliste a traversé sa voie, d’après elle, et l’accident s’est produit. « Je me suis évanouie », raconte-t-elle.

Le chien était indemne, mais terrifié. Il a sauté par l’une des vitres brisées du véhicule et pris la fuite en courant.

Les secours sont arrivés sur les lieux peu après. Alors qu’on la transportait sur un brancard, Debbie Dawson parlait au téléphone à son mari Corey et s’inquiétait pour le sort de Moose. « Je ne pensais pas à moi, je ne pensais qu’à lui », se souvient-elle.



Walker Chandler Dawson / Facebook

Leur fils a multiplié les appels à l’aide sur les réseaux sociaux et des membres de la communauté locale ont pris part aux recherches. Parmi eux se trouvait un groupe de pompiers de la station d’Oakland Fire. Ils consacraient leur temps libre à ratisser différentes zones dans l’espoir de repérer le quadrupède.

« Il est venu directement vers moi »

Ce sont eux qui ont fini par retrouver Moose le mardi 17 septembre dans un secteur boisé à environ 2 kilomètres et demi du lieu de l’accident.

Le Labrador venait de passer plus de 3 jours en mode survie. « Il était encore un peu choqué et confus, mais il est venu directement vers moi », relate sa propriétaire.

Walker Chandler Dawson / Facebook

Debbie Dawson a exprimé sa gratitude envers les pompiers. « Ils m'avaient promis qu'ils le retrouveraient et ils l'ont fait, dit-elle. Je ne peux pas les remercier assez pour tout leur travail et leurs efforts acharnés et pour ne pas avoir abandonné. »