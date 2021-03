Des pensions pour chiens de sans-abris afin de faciliter l'hospitalisation de leurs maîtres

L’association Gamelles Pleines souhaite bâtir une pension pour chiens de sans-abris à Rennes pour l’an prochain. Elle est à la recherche d’un terrain dans la commune bretonne afin de concrétiser son projet.

Depuis 6 ans, l’association Gamelles Pleines vient en aide aux sans-abris et à leurs animaux de compagnie à travers diverses actions : maraudes, soins vétérinaires, aides alimentaires, éducation canine… Sans oublier son calendrier solidaire, qu’il est possible de commander sur son site et sur celui de Wanimo.

Elle prépare actuellement un nouveau projet qui bénéficie déjà du soutien de Nathalie Appéré, la maire de Rennes. Gamelles Pleines envisage, en effet, de construire une pension pour chiens de sans-abris dans le chef-lieu de l’Ille-et-Vilaine, comme le rapporte France Bleu.

L’objectif de l’initiative est d’éviter aux plus démunis de se retrouver dans l’impasse lorsqu’ils doivent effectuer certaines démarches, avoir accès à un hébergement d’urgence ou être hospitalisés. Dans de telles situations, se pose effectivement pour eux la problématique de la garde de leurs animaux. D’autant plus que celle-ci représente un coût qu’il leur est extrêmement difficile, voire impossible à assumer : entre 15 et 25 euros la journée.

Une pension pour accueillir 9 chiens de sans-abris

Pour ce faire, l’association est à la recherche d’un terrain de 500 mètres carrés à Rennes. La structure, que Gamelles Pleines espère voir ouvrir ses portes en 2022, devrait pouvoir accueillir 9 chiens. C’est le nombre de places maximum autorisé.

La pension proposera également un service d’accueil de jour afin d’offrir aux sans-abris « un lien avec nous qu'ils n'ont pas en ce moment pour venir nous voir, nous chercher », explique Emma Toulouse, bénévole au sein de l’organisation.

De son côté, sa vice-présidente Anne-Lyse Labouche précise que la démarche solidaire de Gamelles Pleines est à l’opposé du « misérabilisme : on fait avec eux et pas pour eux ». Il s’agit d’accompagner les personnes, les « responsabiliser » et « valoriser leur capacité à être maître », ajoute-t-elle.

A lire aussi : Paralysé suite à une opération ratée, un chien tétraplégique réapprend à marcher grâce au soutien infaillible de ses propriétaires