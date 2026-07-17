Des passants voient un chien suffoquer dans la voiture garée en plein soleil devant un parc d'attractions, ils brisent une vitre pour le sauver (vidéo)

Enfermé dans une voiture en pleine canicule, un Golden Retriever n'a dû son salut qu'à l'intervention de passants, contraints de briser une vitre pour le secourir. Pris en charge par les secours et conduit chez un vétérinaire, le chien a survécu, tandis qu'une plainte a été déposée contre son propriétaire.

En Allemagne, des passants ont dû briser la vitre d'une voiture pour en extirper un chien qui y était enfermé et souffrait de la chaleur extrême. La scène a été filmée et la vidéo partagée sur TikTok, rapportait Le Parisien .

Les faits se sont produits sur le parking du parc d'attractions Movie Park Germany, dans la ville de Bottrop. Des passants inquiets étaient de plus en plus nombreux à se rassembler autour d'une voiture en stationnement. A l'intérieur, ils voyaient un chien en très grand danger.

De race Golden Retriever, il s'était réfugié à l'arrière, dans le coffre. Il haletait et s'agitait, alors que les vitres étaient complètement embuées.

L'une de ces personnes est un jeune homme originaire des Pays-Bas, prénommé Rilla et se faisant appeler « @skaffaboystv » sur TikTok. Après avoir prévenu la police, il a donné des coups sur les vitres (en accord avec les autorités) mais n'a pas réussi à les briser. Un autre intervenant y est finalement parvenu. Il a ainsi pu déverrouiller la portière arrière.



@skaffaboystv / TikTok

« Il ne l'a même pas caressé »

Le chien a enfin été libéré de la fournaise. Accablé par la chaleur, il s'est laissé tomber sur le sol. On l'a alors aspergé et lui a fait boire de l'eau. Les secours sont arrivés et l'ont transporté à la clinique vétérinaire.

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Voici la vidéo mise en ligne le mardi 7 juillet 2026 sur TikTok par Rilla :

Le Néerlandais était aussi triste pour le chien que scandalisé par l'attitude du maître, arrivé peu après. D'après lui, en effet, le propriétaire canin a eu une « réaction [...] très étrange » et « ne l'a même pas caressé ». Une plainte a d'ailleurs été déposée contre lui.

L'info Woopets : laisser son chien en voiture par forte chaleur, que dit la loi allemande ?

En Allemagne, laisser un chien enfermé dans une voiture par forte chaleur peut constituer une violation de la loi sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz) si cela expose l'animal à des souffrances, des blessures ou un danger pour sa vie.

Le propriétaire s'expose à une amende pouvant atteindre 25 000 euros, et, dans les cas les plus graves (lésions graves ou décès de l'animal), à des poursuites pénales pouvant entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans.