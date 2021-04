Des internautes se mobilisent sur les réseaux sociaux pour sauver 3 chiens maltraités

Après la diffusion d’une vidéo montrant un homme maltraiter l’un de ses chiens, l’association Action Protection Animale est intervenue pour les prendre en charge. Une plainte va être déposée contre le propriétaire.

Après l’indignation, la réaction. Et elle n’a pas tardé, ce qui a permis de mettre fin au calvaire des chiens violentés par leur maître, comme le rapporte France Bleu.

Ce jeudi 15 avril, une vidéo a été partagée et commentée en masse sur les réseaux sociaux, montrant le traitement brutal subi par l’un des 3 chiens d’un habitant de Villepinte, en Seine-Saint-Denis.

On y voit l’animal recevoir des coups avant d’être jeté à terre. Des violences qui « sont quasi quotidiennes et très intenses », a indiqué le journaliste et militant pour le bien-être animal Hugo Clément dans son tweet comprenant la vidéo en question. Attention, les images sont choquantes.

À Villepinte dans le 93, un homme maltraite ses chiens.



Selon la témoin qui filme, les violences sont quasi quotidiennes et très intenses.



Ces animaux sont clairement en danger. L’identité et l’adresse de l’homme sont connues. @30millionsdamis @PoliceNationale pic.twitter.com/uaJw2X436R — Hugo Clément (@hugoclement) April 15, 2021

Les chiens ont été saisis et sont en sécurité

Les forces de l’ordre en ont été informées et l’association Action Protection Animale s’est rendue sur les lieux. Le propriétaire des 3 chiens, un Mastiff de 9 ans et 2 American Staffordshire Terriers âgés d’un an, n’était pas chez lui à l’arrivée des bénévoles.

Les canidés, répondant aux noms de Tyson, Pacha et Hulk, ont été saisis et emmenés chez le vétérinaire. Ils souffrent notamment d’ecchymoses et de saignement, relate Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’association. D’après les constatations faites sur place, les chiens étaient dehors en permanence, « dans des cages, enfermés depuis un bon moment pour certains ».

Le Mastiff et les Amstaffs ont ensuite été confiés à un refuge partenaire d’Action Protection Animale. Cette dernière a annoncé son intention de déposer plainte contre leur maître.

Si Anne-Claire Chauvancy reconnaît le rôle qu’ont pu avoir les utilisateurs des réseaux sociaux dans ce sauvetage, elle précise que le partage de telles images peut aussi s’avérer contreproductif. Leur diffusion est susceptible de desservir les victimes « si le propriétaire les voit avant nous », auquel cas « il peut venir récupérer les chiens et les cacher avant notre arrivée », explique-t-elle à France Bleu.

Pour la présidente d’Action Protection Animale, l’attitude adéquate à avoir dans ce genre de situation est de prévenir les forces de l’ordre ou les associations.