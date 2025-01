Des garde-côtes en patrouille nocturne repèrent un chien tombé en mer après avoir été effrayé par les feux d'artifice

Les gendarmes espagnols n’en ont pas cru leurs yeux en découvrant un chien nageant près d’un port en pleine nuit. L’animal venait de fuguer et de tomber à l’eau après avoir été effrayé par des feux d’artifice. Ils ont rapidement réagi et constaté qu’il était identifié par puce.

En Espagne, le « Servicio Marítimo » constitue les garde-côtes relevant de la Guardia Civil, l’équivalent de la Gendarmerie française. L’une de ses unités a réalisé un sauvetage quasi miraculeux la veille de Noël, celui d’un chien en fugue qui était tombé en mer et risquait la noyade d’un instant à l’autre, rapportait L’Indépendant.

Il était minuit et demi, et les feux d’artifice n’avaient cessé d’être tirés que depuis peu. Les marins secouristes de la Guardia Civil de Cadix effectuaient une patrouille à proximité du port de Chipiona, dans le sud-ouest du pays.

Tout était silencieux, à l’exception de bruits étranges émanant de sous leur bateau. En braquant leur projecteur dans la direction de ces sons, ils ont été stupéfaits de découvrir un chien qui pataugeait tout près de l’embarcation et qui tentait désespérément de les rejoindre à bord.

Les gendarmes espagnols se sont empressés de le faire monter au sec. Ce Dogue de Bordeaux était clairement à bout de forces. Ils ne savaient pas encore depuis combien de temps il se battait pour garder la tête hors de l’eau. Il a d’ailleurs brièvement perdu connaissance après son sauvetage.



Guardia Civil / Facebook

Cersei habite à une poignée de kilomètres du port

L’équipage est retourné au port et a passé le chien au lecteur de puce d’identification. C’est ce qui leur a permis d’apprendre que le rescapé répond au nom de Cersei. Il a probablement été appelé ainsi en référence à Cersei Lannister, personnage de « Game of Thrones ». Ils ont aussi et surtout su que sa famille habite à 5 kilomètres de là et qu’il s’était échappé en prenant peur à cause des feux d’artifice. Dans sa fuite, il était tombé en mer.

Les propriétaires de Cersei ont ainsi pu le ramener à la maison. La vidéo du sauvetage a été postée sur la page Facebook de la Guardia Civil. La voici :

