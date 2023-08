Des dizaines de chiens policiers rendent un vibrant hommage à leur congénère parti en héros lors d'une mission

A Woodstock dans la province de l’Ontario (Canada), personne n’oubliera Taz, chien de la police locale parti en héros après une courageuse intervention. Une cérémonie émouvante s’est tenue le mardi 1er août pour lui rendre hommage, rapportait CTV News.

Berger Allemand né en 2019, Taz avait intégré la police de Woodstock en 2021. Tout le monde l’appréciait, tant au sein des forces de l’ordre que parmi les citoyens. « C'était un bon chien de communauté, dit de lui le sergent Travis Wintjes, qui avait participé à sa formation. C'était un chien de recherche efficace. Il était incroyable dans toutes les disciplines. Jamais un seul problème avec lui ».



Woodstock Police Service / Facebook

Le 3 juillet dernier, Taz intervenait aux côtés de Striker, un autre chien policier, sur une opération anti-drogue dans la ville de Stratford. L’un des suspects avait pris la fuite au volant d’un véhicule et avait jeté de la méthamphétamine, substance extrêmement dure et addictive. Les 2 canidés en avaient avalé.

On leur avait administré de la naloxone, un médicament neutralisant temporairement l’effet des opioïdes et mieux connu sous son appellation commerciale Naxan, et les avait emmenés aux urgences vétérinaires. Striker avait survécu, mais Taz n’avait pas eu cette chance.

La mort du Berger Allemand avait laissé son maître-chien, ses collègues policiers et la communauté locale sous le choc. Décrit comme très énergique et doté de formidables capacités, Taz adorait jouer et se baigner lorsqu’il n’était pas en service.

« Nous devons les remercier pour ce qu’ils font »

Le 1er août en fin de matinée, 60 chiens et maîtres-chiens appartenant à des unités de police basées dans tout l’Ontario ont participé à la marche à la mémoire de Taz. Des policiers à cheval et des joueurs de cornemuse étaient également au rendez-vous. Le défilé s’est poursuivi jusqu’au centre communautaire Reeves, où une petite cérémonie privée a eu lieu.

A lire aussi : Une chienne errante conquiert le cœur d'un jeune couple de voyageurs et voit son destin bouleversé (vidéo)

A l’extérieur, de nombreux habitants avaient assisté à la marche, touchés qu'ils étaient par le sort de Taz. « Notre fils est officier de police, a déclaré l’un d’eux. Il est donc important pour nous de soutenir nos policiers, chiens ou autres, parce qu’ils sont là pour nous aider. Parfois, nous devons les remercier pour ce qu’ils font. »