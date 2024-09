Des dizaines de Basset Hounds se donnent rendez-vous à la plage lors d'un évènement joyeux et convivial (vidéo)

Tous les ans, des dizaines de Bassets se retrouvent au bord de l’océan pour s’amuser et célébrer la vie, certains d’entre eux ayant été victimes d’abandon ou de maltraitance. Les voir ainsi jouer et donner libre cours à leur nature de chien est un pur moment de bonheur.

Amical, doux, joueur, fin pisteur… La liste des qualités que possèdent les chiens de race Basset Hound est longue. Ils sont évidemment aussi connus pour leur physique singulier ; bas sur pattes, regard faussement abattu et longues oreilles pendantes notamment. Toutes ces caractéristiques font qu’ils comptent de nombreux passionnés partout dans le monde.

Ces derniers aimeraient assurément qu’un évènement tel que le « Basset Beach Day » ait lieu bien plus qu’une fois par an.



bassethoundrescueofsocal / Instragram

D’après Parade Pets, le Basset Beach Day est un rendez-vous organisé chaque année à la fin du mois de juillet ou début août par le Basset Hound Rescue of So Cal (Basset Hound Rescue of Southern California), une association basée à Whittier au sud-est de Los Angeles en Californie.



bassethoundrescueofsocal / Instragram

C’est Rosie’s Dog Beach, une plage accessible aux chiens, qui l’abrite. Des dizaines de Bassets se réunissent ainsi au bord de l’océan pour courir, jouer, remuer la queue et aboyer joyeusement, au grand bonheur de leurs maîtres. Une vidéo partagée sur le compte Instagram du Basset Hound Rescue of So Cal nous permet de découvrir un aperçu de l’édition 2024 de cet évènement, qui s’est tenue le dimanche 4 août.

« C’est à ça que le paradis doit ressembler »

Ces images font extrêmement plaisir à voir et la bonne humeur qui y apparaît est particulièrement communicative. Il ne fait aucun doute que tous les convives, qu’ils soient canins ou humains, ont adoré y prendre part.



bassethoundrescueofsocal / Instragram

Les internautes n’y ont d’ailleurs pas été insensibles. « C’est à ça que le paradis doit ressembler ! », a ainsi commenté l’un d’eux utilisant le pseudonyme @justbexpix. « Quelle fabuleuse idée! Quand nous avions notre Basset, elle adorait aller à la plage ! », a écrit, pour sa part, @pinkpattery.

A lire aussi : 3 chiens spécialisés aident les pompiers et les familles à faire face à un gigantesque feu de forêt



bassethoundrescueofsocal / Instragram

Au-delà du caractère festif du Basset Beach Day, cet évènement constitue aussi l’occasion de rappeler que de nombreux Bassets (mais aussi des chiens d’autres races et croisés) continuent d’être abandonnés et/ou maltraités de nos jours. L’association s’est justement donné pour mission de leur venir en aide et de leur offrir un nouveau départ.



bassethoundrescueofsocal / Instragram