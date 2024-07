Des chiens formés à combattre le braconnage effectuent un séjour au zoo pour s'entraîner avec les espèces qu'ils protégeront à des milliers de kilomètres

Un long périple attend 2 chiens nés et formés en Angleterre et s’apprêtant à vivre une grande aventure en Afrique du Sud. Leur mission une fois sur place consistera à protéger les animaux ciblés par les braconniers. Pour les y préparer, ils ont passé plusieurs jours dans un zoo britannique, d’après la BBC.

Fudge, Cocker Anglais de 2 ans, et Rocket, Labrador Retriever à la robe « fox red » et âgé de 15 mois, sont les canidés en question. Accompagnés de leurs maîtres et formateurs, ils ont pu aller à la rencontre de léopards, rhinocéros, girafes et autres zèbres au Yorkshire Wildlife Park, parc zoologique situé près de Doncaster dans le nord de l’Angleterre.



Yorkshire Wildlife Park / Facebook

Ce séjour organisé par Dogs 4 Wildlife a permis au duo canin de s’habituer aux silhouettes, odeurs et mouvements de ces animaux en vue de participer à la protection de leurs congénères à 9000 kilomètres de là.



Dogs4Wildlife / Facebook

« Désensibiliser nos chiens de préservation aux images, aux sons et aux odeurs de certaines espèces sauvages qu'ils protégeront est essentiel à leur développement et à leur efficacité », explique Darren Priddle, cofondateur et directeur de Dogs 4 Wildlife.

« Un pas en avant »

Une fois leur formation terminée, Fudge et Rocket partiront donc pour l’Afrique du Sud où ils se joindront à la quinzaine de chiens travaillant dans les unités anti-braconnage.



Yorkshire Wildlife Park / Facebook

En plus d’être déployé sur les sites naturels, Rocket le sera également dans les aéroports, les ports et les postes de contrôle frontaliers pour détecter les produits de contrebande d’origine animale, comme les cornes de rhinocéros et les peaux de fauves.

Dogs4Wildlife / Facebook

« C'était vraiment excitant de rencontrer les chiens et d'entendre parler de leur futur rôle en faveur de la préservation. Chaque petit gain dans cette lutte constitue un pas en avant », conclut Neville Williams, directeur du Yorkshire Wildlife Park.