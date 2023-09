Une chatte s'offre une escapade insolite au zoo et y disparaît pendant 2 semaines

Alors qu’elle passait devant un parc zoologique lors d’une promenade avec son maître, une chatte a échappé à sa surveillance pour partir en courant en direction de l’établissement. Son propriétaire et les employés du zoo ont eu beau la chercher, la minette est restée introuvable pendant des jours avant de refaire surface.

Une chatte a été retrouvée saine et sauve et est rentrée à la maison après avoir passé une quinzaine de jours à errer dans un parc zoologique, rapportait KSDK.

A la mi-juillet, Anderson Spencer promenait sa chatte tabby appelée Bea en compagnie d’un ami. La féline était en plein apprentissage du port du harnais à ce moment-là, et la balade servait justement à cela.



Anderson Spencer

Tout allait bien pendant une bonne vingtaine de minutes, puis, alors que le trio passait devant l’entrée sud du zoo de Saint Louis, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), quelque chose a visiblement effrayé la chatte.

Bea a réussi à échapper à la surveillance de son propriétaire, puis s’est éloignée à toute vitesse sous l’effet de la panique. Elle a traversé la route et s’est engouffrée dans le parc zoologique.

Anderson Spencer a contacté responsables et employés du zoo pour leur demander s’ils avaient vu la chatte, mais sans résultat. Il est entré et s’est mis à la chercher, sans plus de succès.

Les membres du personnel du parc zoologique de Saint Louis lui ont promis qu’ils ouvriraient l’œil et le préviendraient si Bea venait à réapparaître.

« Mon cœur était brisé et je ressentais une immense culpabilité de l'avoir mise dans une situation où elle aurait assez peur pour fuir », confie le propriétaire de la chatte à la robe tigrée.

« Elle se tenait sur le toit de l’enclos des antilopes »

Pendant 2 semaines, il restait sans nouvelles de Bea, jusqu’à cet appel inespéré d’un employé du zoo. Ce dernier lui a expliqué que lui et ses collègues l’avaient repérée, mais n’avaient pas réussi à la rattraper.

Anderson Spencer est arrivé sur les lieux le lendemain. « A ma grande surprise, elle se tenait sur le toit de l’enclos des antilopes », relate-t-il. Au bout de 15 minutes, il est parvenu à mettre la main sur son amie à 4 pattes.

Anderson Spencer

Bea avait perdu du poids, mais elle se portait bien. « Elle a eu droit à beaucoup de friandises quand nous sommes rentrés à la maison », dit son humain.