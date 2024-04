Des chercheurs révèlent le secret des chiens pour ressentir qu'ils sont près de chez eux lors d'un trajet en voiture

La capacité des chiens à retrouver leur chemin, même perdus dans un endroit inconnu, a retenu l’attention de nombreux scientifiques. Selon une étude récente, ce sens inné de l’orientation aurait un lien avec le magnétisme terrestre.

Une capacité à ressentir l’alignement magnétique

En 2020, des chercheurs tchèques du département de gestion du gibier et de biologie de la faune de l’université de Prague ont montré que les chiens pouvaient être sensibles aux différences d’orientation magnétique. Pour les besoins de leur expérience, ils ont commencé par équiper 27 chiens de chasse de colliers GPS afin de traquer leurs mouvements. Le but était d’observer le trajet qu’ils empruntaient pour rentrer et de comprendre leur technique.

Pour retrouver le chemin du retour, soit les toutous utilisaient une technique appelée pistage en suivant l’itinéraire aller, soit ils trouvaient un nouvel itinéraire grâce au repérage.

De manière étonnante, la piste de repérage des chiens était toujours, au début, étroitement alignée sur l’axe géomagnétique nord-sud, même si elle changeait de direction par la suite. Il semblerait donc que le magnétisme aide les chiens à trouver un nouveau chemin vers leur maison. Ainsi, lorsqu’un chien est perdu à des kilomètres de chez lui, il utilise probablement l’axe magnétique nord-sud pour retrouver son chemin.

Cette même étude a également mis en évidence l’inutilité des indices environnementaux (repères visuels, direction ou vitesse du vent, hauteur du soleil dans le ciel…). En effet, le champ de vision du chien ne semblait pas modifier sa trajectoire de retour.

L’odorat surpuissant du chien

Et dans le cas d’un chien qui se réveille après un long trajet en voiture comme s’il savait qu’il était près de chez lui ? S’agit-il aussi de magnétisme ou existe-t-il une autre explication ?

Les indices environnementaux sont, une nouvelle fois, exclus : même un petit chien sur le plancher de la voiture qui ne peut pas voir à l’extérieur, est en mesure de savoir qu’il se rapproche de sa maison.

Connaît-il les virages de la route ? Impossible. Un chien reconnaît aussi la proximité de son foyer lorsque vous venez d’une direction différente ou lorsque vous empruntez un itinéraire inhabituel.

La seule explication possible est l’incroyable odorat du chien. Celui-ci est si puissant qu’il peut sentir des odeurs que vous ne remarquerez peut-être jamais. Concrètement, il réussit à détecter l’équivalent d’une goutte de liquide dans 20 piscines olympiques !

Ainsi, même dans une voiture avec les vitres fermées, un chien est capable de sentir l’odeur caractéristique de chaque ville, de chaque quartier, de chaque rue. Cette odeur distincte lui permet de savoir qu’il s’approche d’une zone familière. En d’autres termes, un chien sait reconnaître l’odeur de sa maison et de son quartier.