Des bénévoles se mobilisent pour retrouver un chien perdu et endeuillé après un terrible accident de la route

L’accident de la route dont un chien appelé Ranger a été pour lui traumatisant à plus d’un titre. Il l’a privé de son propriétaire et de son congénère et meilleur ami. Il l’a également amené à errer loin de chez lui et dans une région qui lui était totalement étrangère. Des bénévoles s’étaient toutefois donné pour mission de lui venir en aide.

En fugue après l’accident de la route ayant coûté la vie à son propriétaire et à son congénère, un chien a été retrouvé sain et sauf, rapportait WFMY News 2. On lui a également trouvé une nouvelle famille aimante.

Le canidé en question répond au nom de Ranger. Il avait été adopté par Brandon Nesmith, qui habitait Fayetteville en Géorgie (Etats-Unis), en juillet 2022. Auparavant, Ranger s’appelait Roscoe et il avait été secouru par Jessica Beardsell, bénévole. Un collègue de cette dernière avait découvert le quadrupède seul sur un parking à Milledgeville, toujours en Géorgie.



Jessica Beardsell

Après un séjour chez une première famille d’accueil, Ranger avait été confié à Dana Gibby, la petite-amie de Brandon Nesmith. C’est chez celle-ci que le chien et celui qui allait devenir son adoptant s’étaient rencontrés. Un véritable coup de foudre…



Dana Gibby

Ranger menait une vie extrêmement heureuse aux côtés de Brandon Nesmith et de son autre chien, Dozer. Ils partaient souvent en randonnée et formaient un trio soudé et joyeux.

Jusqu’à ce drame survenu l’après-midi du vendredi 31 mars à Ridgeville en Caroline du Sud. Brandon Nesmith effectuait un long déplacement professionnel en compagnie de ses 2 amis canidés. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui a foncé sur un autre. Ranger est le seul des 3 à avoir survécu à l’horrible accident. Dozer est décédé sur le coup et leur maître a perdu la vie peu après à l’hôpital.

Ranger s’est enfui en courant et est resté introuvable depuis. Il errait seul quelque part, à 400 kilomètres de chez lui.

Retrouvé et adopté

En apprenant ce qui venait de se passer, Jessica Beardsell a posté un appel à l’aide sur Facebook pour tenter de localiser le chien. 5 jours après l’accident, des gens ont dit l’avoir aperçu. Kerri Lyons, bénévole locale, a activement pris part aux recherches via les réseaux sociaux et en distribuant des affichettes dans tout le secteur. C’est elle qui s’est rendue à l’endroit indiqué par les témoins pour installer une cage-piège et des caméras avec l’aide de quelques personnes.

Ranger s’est finalement laissé enfermer et il a pu être mis en sécurité. Il a ensuite été placé au refuge du comté de Berkley, mais une tout autre destination l’attendait.

A lire aussi : Cette chienne découverte endormie sous un arbre émeut tout le monde au refuge en tendant la patte aux visiteurs



Kerri Lyons

Le chien a, en effet, été ramené en Géorgie où il a été adopté par un ami de son défunt propriétaire.