Des bénévoles se faufilent dans une cavité étroite pour sauver une chienne et ses 5 chiots avant un violent orage

Une chienne errante gestante, réfugiée dans une cavité rocheuse où elle a mis bas, a pu être sauvée in extremis avec ses 5 chiots avant l’arrivée d’un orage. Après des soins vétérinaires, la petite famille a été prise en charge par un refuge et se porte aujourd’hui à merveille en attendant de trouver chacun une famille adoptive.

Faith Easdale, de l'association Dream Fetchers: Project Rescue basée à Huntington Beach en Californie (Etats-Unis), n'a pas hésité à intervenir lorsque la propriétaire d'un vaste terrain situé dans une zones rocailleuse et aride l'a contactée au sujet d'une chienne errante à secourir.

Ladite chienne était gestante et s'était introduite dans la propriété en quête d'un lieu sûr pour mettre bas et élever sa progéniture. Elle avait fini par trouver une étroite cavité rocheuse et s'y était réfugiée. Elle y a accouché.



Dream Fetchers: Project Rescue

Elle ignorait qu'un violent orage approchait et que sa cachette risquait d'être inondée. Faith Easdale est rapidement arrivée sur les lieux et est parvenue à faire sortir la mère et à l'attirer dans une cage grâce à de la nourriture.



Dream Fetchers: Project Rescue

Secourir les chiots s'annonçait plus difficile. Ils étaient 5 dans la cavité. Faith Easdale et l'amie qui l'accompagnait ne pouvaient pas les atteindre. « On a dû creuser un plus grand espace pour que je puisse ramper, parce que c'était étroit, explique-t-elle à The Dodo . Nous avons travaillé très vite. Je n'allais pas m'arrêter tant que nous ne les avions pas récupérés. »

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Dream Fetchers: Project Rescue

Elle a pu faire passer le haut du corps et les bras, puis est parvenue à faire sortir les 5 petits canidés, qui ont ensuite été rendus à leur génitrice.



Dream Fetchers: Project Rescue

La famille canine est entre de bonnes mains

« 2 des chiots étaient plus petits et couverts de terre. Je me suis dit : “Mon Dieu, ils n’ont vraiment pas bonne mine” », raconte Faith Easdale.

Emmenés en clinique vétérinaire, les petits rescapés et leur mère ont été soignés. Par la suite, ils ont été transférés à Almost There Rescue, à Phoenix dans l'Etat voisin de l'Arizona.

La chienne a été appelée Terra. Ses chiots ont, eux aussi, reçu des noms sur le thème de l'écologie : Eco, Earth, Bamboo, Recycle et Solar.

Ils grandissent dans des conditions optimales et ont même participé à un cours de pilates. Ils seront bientôt proposés à l'adoption.

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