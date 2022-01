Des bénévoles prennent soin d'une chienne malade et abandonnée sur un parking avec son panier

Découverte seule sur un parking désert, une chienne sénior abandonnée n’avait que son panier comme seule source de réconfort. Après son sauvetage, tout le monde a été charmé par sa personnalité douce et enjouée. On attend désormais qu’elle recouvre sa santé pour lui trouver une famille aimante.

Bluebelle n’aura plus à vivre dehors. Cette femelle Pitbull de 9 ans a été placée en famille d’accueil et continue de recevoir des soins, en attendant de pouvoir être adoptée. Un récit rapporté par The Dodo.

On l’avait abandonnée sur un parking vide à Austin, dans l’Etat du Texas. Quand les agents de protection animale de la ville sont venus la chercher, ils l’ont trouvée couchée dans son panier, seul souvenir concret de sa vie passée.



Ils n’ont eu aucun mal à gagner sa confiance en lui proposant quelques friandises, elle qui espérait tant qu’on lui tende enfin la main.



« On pouvait clairement voir à quel point Bluebelle était reconnaissante d'avoir été sauvée et amenée au refuge », raconte Stephanie McCutcheon, responsable à l’Austin Animal Center. La chienne a beaucoup dormi et bu lors des premiers jours passés dans la structure d’accueil. Elle paraissait heureuse d’avoir enfin un toit au-dessus de sa tête et d’être en sécurité.

La chienne traitée contre la gale et une conjonctivite, placée en famille d’accueil

Mal en point à son arrivée, Bluebelle était atteinte de la gale démodécique, qui lui avait fait perdre une grande partie de son pelage, ainsi que d’une conjonctivite. Malgré ses problèmes de santé, elle s’est toujours montrée joyeuse et amicale envers tous ceux qu’elle a rencontrés.



La chienne a ensuite rejoint une famille d’accueil. La rencontre avec cette dernière et son chien s’est déroulée à merveille, et l’entente a été parfaite.

Lorsque Bluebelle sera totalement rétablie, l’équipe de l’Austin Animal Center se chargera de lui trouver un foyer aimant pour toujours.

