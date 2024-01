Des bénévoles doivent évacuer en urgence les chiens de leur refuge envahi par les flammes avant qu'il ne soit trop tard

Le refuge où un incendie venait d’éclater ne pouvait plus être sauvé, mais les chiens qui y vivaient, si. Il fallait toutefois agir vite, alors que les flammes progressaient rapidement, attisées par d’incessantes rafales de vent. Les pompiers sont venus aider les propriétaires et les bénévoles à évacuer les derniers pensionnaires.

Le Bark N Lounge LLC a été entièrement détruit par un incendie, mais son équipe a réussi à évacuer l’ensemble des pensionnaires à 4 pattes à temps, rapportait WTVG / 13 ABC le dimanche 14 janvier. Un des chiens est malheureusement décédé dans la confusion du sauvetage après avoir pourtant échappé au feu.

Hier matin, propriétaires du Bark N Lounge LLC et bénévoles sont intervenus en catastrophe pour évacuer les chiens et ainsi leur sauver la vie. Cet établissement situé à Perrysburg dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis) était un refuge qui proposait également des services de pension et de toilettage canins.

Il a été totalement dévasté par les flammes. Ses propriétaires y ont également perdu leur logement. Attisé par les vents violents, le feu s’était propagé très vite et risquait d’emporter les canidés s’ils n’avaient pas été secourus rapidement.



Bark N Lounge, LLC / Facebook

Ils ont réussi à faire sortir la majorité des chiens. Il en restait quelques-uns qui ont finalement été sauvés par les pompiers, arrivés peu après. 35 soldats du feu, issus de 5 casernes différentes, étaient mobilisés sur cette opération.

D’après les éléments de l’enquête, l’incendie s’était déclaré dans un camping-car qui se trouvait à côté du Bark N Lounge LLC, puis avait gagné le grenier de celui-ci. Les pompiers ont lutté contre les flammes pendant 2 heures avant d’en venir à bout.

Tous les chiens indemnes, sauf un attaqué par un congénère

Malheureusement, l’un des chiens a perdu la vie. Dans la précipitation, il avait été placé dans un véhicule où se trouvait un autre chien ne s’entendant pas avec ses congénères. Ce dernier l’avait attaqué, et sa victime n’a pas survécu à ses blessures malgré les soins d’urgence qui lui ont été apportés.

Après l’incendie, l’équipe du Bark N Lounge LLC s’est organisée pour trouver des hébergements provisoires aux chiens n’ayant pas été récupérés par leurs propriétaires et ceux qui sont à adopter.

Même si la disparition du refuge et le décès d’un de leurs pensionnaires sont difficiles à surmonter, ils sont aujourd’hui déterminés à reconstruire l’établissement pour continuer de prendre soin des animaux. Une cagnotte solidaire a été mise en ligne dans ce but.