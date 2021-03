Des bénévoles appelés pour extirper 19 chiens vivant depuis 5 ans dans des conditions choquantes !

La propriétaire avait perdu le contrôle de la situation. Résultat, les chiens qu’elle détenait vivaient dans des conditions d’hygiène et de santé déplorables. Une association est intervenue et l’a convaincue sans grande difficulté de la laisser emmener les animaux, afin de leur assurer une nouvelle vie plus décente.

Les 19 chiens secourus dans une propriété du Nouveau-Mexique (Sud-ouest des Etats-Unis) sont « en route vers une vie plus heureuse et plus saine », se félicite Angela Stell, fondatrice de l’association N.M. Dog.

C’est cette organisation qui a pris les quadrupèdes en charge et en prend soin jusqu’à ce qu’elle puisse leur trouver de nouveaux foyers aimants, comme le rapporte KRQE. Elle a énormément de travail, vu les conditions dans lesquelles ils vivaient jusqu’à l’intervention de son équipe.

12 de ces chiens étaient enchaînés en permanence. Les 7 autres, dont une femelle appelée Mousey, ne disposaient que d’abris de fortune, notamment des épaves de voitures. Ils évoluaient au milieu de leurs propres excréments.

Une situation qui a duré 5 longues années et pour laquelle la propriétaire des lieux s’est retrouvée totalement dépassée. Elle l’a elle-même reconnu et a fait part de ses remords aux bénévoles venus sauver les canidés.

Les associations tout aussi démunies que la propriétaire en question face à de telles situations

N.M. Dog a choisi de ne pas accabler cette personne et de ne pas porter plainte contre elle. Elle ne fera l’objet d’aucune poursuite judiciaire. L’association a d’ailleurs choisi de ne pas révéler l’emplacement exact de la propriété afin de lui éviter les problèmes.

Le sauvetage des 19 chiens s’est étalé sur 3 semaines, N.M. Dog ayant été la seule à intervenir et n’ayant que des moyens limités. Angela Stell explique que, si l’Etat du Nouveau-Mexique a des lois pour prévenir la survenue de cas de ce type, elle indique que les communes rurales comme celle où se situe l’affaire en question ne disposent pas des ressources pour les faire appliquer.

Elle s’est dite réjouie, malgré tout, que l’ancienne maîtresse de ces chiens ait pris la décision de demander de l’aide.

A lire aussi : Touchés par le sort d’un chaton errant de quelques jours, ces trois chiens décident de l’adopter et lui offrent toute leur attention