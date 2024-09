Des associations de protection animale offrent une lueur d'espoir à des chiens traqués dans la rue

Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, mais pour de nombreux Albanais, il s’agit plutôt du contraire. Ils nuisent à la tranquillité du pays plus qu’autre chose et leur vie n’a aucune importance. Ils sont alors éliminés la plupart du temps. Une situation dramatique contre laquelle se battent les associations de protection animale.

Naître en Albanie pour un chien errant, c’est être condamné à une vie misérable. C’est également faire face au mépris des autorités, qui considèrent ses animaux comme des nuisibles, selon l’association Network For Animals. Puisque les mesures pour lutter contre la surpopulation consiste à éliminer les chiens et que les adoptions sont rares, l’avenir de ces canidés se joue ailleurs.

Dandi Animal Rescue Mission fait partie des « rares associations » sur place à protéger les quadrupèdes. Elle s’efforce de secourir le plus de chiens possible, mais sans l’aide de la population, ni celle du gouvernement, l’organisme a dû adapter sa stratégie. La première empoisonne volontairement les animaux, tandis que le second les réunis pour les abattre. Chercher des familles aux rescapés au-delà des frontières apparaissait alors comme une évidence.

Une nouvelle vie ailleurs

Associée à Network For Animals, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, l’organisation organise des rapatriements dans d’autres pays pour permettre à ses pensionnaires canins d’obtenir une seconde chance ailleurs.

Kita, par exemple, va pouvoir rejoindre la Belgique après avoir été victime d’un accident de voiture dramatique en Albanie. Une autre chienne nommée Mimi, également blessée à la suite d’un impact avec un véhicule, attend patiemment son vol vers la France pour s’installer dans sa maison pour la vie. Toutes ses belles âmes, qui ne valaient rien pour beaucoup, vont pouvoir s'apaiser.

Le soutien de la communauté est essentiel

Évidemment, secourir des chiens, les soigner, puis les rapatrier dans un autre pays représente un coût faramineux. Comme beaucoup d'associations, Network For Animals et Dandi Animal Rescue Mission s’en remettent à la générosité de leur public pour mener à bien leurs missions.

Sur son site, la première propose à sa communauté de réaliser des dons en ligne afin de financer les frais liés aux sauvetages, mais surtout ceux pour le transport des chiens : « Ensemble, nous pouvons assurer un meilleur avenir aux chiens innocents et maltraités. Merci pour votre soutien indéfectible ! » écrivait Network For Animals.

