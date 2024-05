Depuis son lit d’hôpital, une adolescente de 15 ans trouve la force d’organiser un événement canin pour collecter des fonds

Annie n’a pas la même vie que les autres jeunes femmes de son âge. Elle partage son temps entre son école et l’hôpital, où elle est prise en charge pour sa maladie. Mais son état de santé n’a jamais entaché sa détermination, surtout lorsqu’il s’agit d’aider les autres. Elle organise différents événements pour récolter de l'argent et le prochain aura lieu en juin.

Annie Pickup, originaire de Hutton au Lancashire (Angleterre), passe la majeure partie de son temps à l’hôpital Royal Preston. Mais à 15 ans, comme beaucoup d’adolescents, la jeune femme a des rêves plein la tête. Dans quelques jours, elle concrétisera l’un d’eux en organisant un événement canin digne de ce nom, le Bark Life.

Annie est porteuse d’un syndrome génétique rare appelé Kabuki. Plusieurs troubles découlent de celui-ci et sont handicapants pour elle au quotidien. Elle nécessite un suivi régulier et se rend donc fréquemment à l’hôpital, ce qui l’empêche d’aller tous les jours à l’école. Malgré sa situation difficile, l’adolescente ne s’est jamais laissé abattre. Au contraire, sa volonté est inébranlable.

Une histoire personnelle inspirante

Annie a toujours aimé les animaux et d’autant plus lorsqu’elle a rencontré son chien d’assistance Bolt. Le quadrupède est vite devenu essentiel dans sa vie : « Ces dernières années, j'ai été confrontée à divers problèmes de santé et mon fidèle chien, Bolt, m'a apporté un soutien constant. Il sait instinctivement quand je ne me sens pas bien » témoignait-elle, relayée par Lancashire Post.

Outre cela, Bolt lui apporte du bonheur au quotidien. Il est son petit rayon de soleil et elle peut compter sur lui. Le chien l’aide d’ailleurs à améliorer ses relations avec les autres, car il lui permet d’avoir plus d’interactions sociales. C’est un ajout précieux dans sa vie, à tel point qu’elle souhaite rendre hommage aux canidés à travers diverses actions.

Un rendez-vous très attendu

Aidée par sa mère, Annie a organisé le Bark Life, événement canin qui se déroulera le 1er juin. Elle a mené la barque d’une main de fer pour que tout soit parfait : « C'est vraiment son truc. Elle pense à toutes sortes de choses et me dit ce qu’il faut faire en cochant tout », rapportait sa mère. 15 stands sont prévus pour accueillir des expositions canines, de la nourriture, des accessoires pour chiens ou encore un atelier de maquillage.

Cet événement est l’occasion pour Annie de se surpasser, mais surtout de collecter des fonds destinés à Support Dogs UK, un organisme formant des chiens de thérapie pour les attribuer aux personnes dans le besoin.