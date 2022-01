Depuis mardi soir, des pompiers tentent de sauver un chien coincé dans un terrier de blaireau, à 2 mètres sous terre

Photo d'illustration

Sapeurs-pompiers et services municipaux tentent de secourir un chien pris au piège dans un terrier de blaireau depuis hier, dans un village gardois. L’opération, qui mobilise d’importants moyens, se poursuit ce matin.

Un chien de chasse a passé la nuit dernière au fond d’un terrier de mustélidé, et les secours déployés sur les lieux espèrent le libérer aujourd’hui, rapporte France Bleu ce mercredi 19 janvier.

Cette opération de sauvetage, aussi délicate que peu commune pour les intervenants, a repris ce matin après les tentatives infructueuses d’hier. Ayant lieu à Saint-Marcel-de-Careiret, commune rurale située à une quarantaine de kilomètres au nord de Nîmes, elle avait commencé à 14h40 mardi, d’après les précisions fournies par les sapeurs-pompiers du Gard sur leur page Facebook.

Le canidé en question s’était vraisemblablement lancé à la poursuite d’un blaireau, pistant ce dernier jusque dans son terrier pour finalement s’y retrouver coincé. La publication du Service départemental d’incendie et de secours du Gard (SDIS 30) nous apprend que le chien « a été localisé sous terre à environ 2 mètres de profondeur » par les sapeurs-pompiers basés dans la proche commune de Bagnols-sur-Cèze.

Une opération de sauvetage qui risque d’être longue

Ses équipes sont à pied d’œuvre (6 sapeurs-pompiers), tout comme les services de la mairie qui ont mis un engin de chantier à disposition. Le dispositif comprend, par ailleurs, une unité spécialisée dans les sauvetages d’animaux, venue tout droit de Saint-Gilles.

Le SDIS 30 s’attend à ce que cette mission dure longtemps, car « un travail de terrassement important est nécessaire », indique-t-il sur son post Facebook.

A lire aussi : Un homme a le coeur brisé après la disparition de son Labrador. 10 ans plus tard, il verse des larmes de joie

Espérons un dénouement heureux et le plus rapide possible pour ce chien en détresse. L’implication des secours et les moyens mis en œuvre incitent à l’optimisme. Bien évidemment, nous y reviendrons dès qu’il y aura du nouveau à ce sujet…