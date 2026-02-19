  1. Woopets
  5. Déposé pour un simple toilettage, ce petit chien a finalement été transféré dans un refuge le lendemain car son maître n'est jamais revenu le chercher

Ce petit chien pensait se rendre dans cet endroit pour un simple toilettage. Finalement, c’est là-bas que sa trajectoire de vie a changé. Son propriétaire n’est jamais venu le chercher, mais l’animal a eu la chance de pouvoir compter sur une équipe bienveillante, qui a agi au mieux dans les délais impartis.

C’est au salon Time To Paws, situé à Kilkenny (Irlande) que cette triste histoire s’est déroulée, racontait RSVP Live. Les employés ont toiletté le petit chien de race Terrier et se sont aperçus, au fil des heures qui passaient, que personne ne venait le chercher. Il était essentiel de rentrer en lien avec le refuge de la région.

« Obligés de signaler le problème »

Le chien est arrivé à 10 heures au salon de toilettage. L’animal ainsi que l’équipe ont attendu la venue d’un éventuel propriétaire durant toute la journée. Il a alors fallu se résoudre à prendre une décision difficile : contacter un refuge pour prendre en charge le canidé.

La direction du salon canin exprimait : « Nous avons été informés que, selon la loi, une fois les 24 heures écoulées, nous étions obligés de signaler le problème au refuge pour chiens local, car le chien était désormais considéré comme abandonné par le propriétaire et peut-être volé ».

Entre de bonnes mains

Le chien a été pris en charge par le refuge Carlow/Kilkenny Dog Shelter, auprès d’une équipe engagée qui a assuré l’accueil de manière très adaptée. Les employés du salon Time To Paws ont été marqués par la gentillesse de leurs interlocuteurs. Ils confiaient : « La dame du refuge pour chien était absolument incroyable et nous a remercié d’avoir pris contact ».

Dans le cas du petit Terrier, la procédure a été respectée. Le refuge a attendu plusieurs jours pour laisser le temps au propriétaire de se manifester. D’après les dernières nouvelles, aucune sollicitation n’est parvenue au refuge.

Un soutien massif sur les réseaux

Assez rapidement, le chien abandonné a reçu le soutien de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Les uns et les autres sont bouleversés par son parcours et la lâcheté des circonstances de son abandon. Les employés du refuge commentaient : « Vu le volume de messages que nous avons reçus concernant ce petit chien, nous ne pouvons pas répondre individuellement à chacun ».

Parmi ces personnes admiratives et soutenantes se trouvent sans doute un futur adoptant pour l’adorable petite boule de poils.

